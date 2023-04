Le président de l’Allemagne a conclu sa visite du Canada aux Territoires du Nord-Ouest

Le président et son épouse, Elke Büdenbender, ont été accueillis mercredi matin à leur arrivée à l'aéroport de Yellowknife par la commissaire des T.N.-O. , Margaret Thom, la mairesse adjointe, Stacie Smith, et le chef de la Première Nation dénée de Ndilo, Fred Sangris.

Frank-Walter Steinmeier a ensuite rejoint la gouverneure générale Mary Simon pour une visite de la base militaire de la Force opérationnelle interarmées (Nord) et une rencontre avec les cadres supérieurs. À l’extérieur, des grévistes du Syndicat de l’Alliance de la fonction publique du Canada ont formé un piquet de grève, dans le cadre de la grève nationale touchant plus de 150 000 fonctionnaires fédéraux.

Les deux dignitaires et leurs conjoints se sont ensuite rendus plus au nord, à Tuktoyaktuk, afin d’y rencontrer les leaders autochtones et des membres de la communauté.

Le gouverneure générale, Mary Simon avec à sa droite le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier et à sa gauche, la femme du président, Elke Büdenbender. Photo : Radio-Canada / Juanita Taylor

À Tuktoyaktuk, ils ont visité les berges afin de voir les effets des changements climatiques et les maisons qui ont dû être relocalisées en raison de l’érosion côtière. Ils ont aussi pu observer une hutte de terre traditionnelle, appelée igluryuaq en inuvialuktun. Ce type de maison est construit à partir de bois de marée recouverts de terre. Les dignitaires ont aussi visité une chambre froide creusée à même le pergélisol, en 1963, afin d’y entreposer de la viande et du poisson.

Frank-Walter Steinmeier et Mary Simon ont également assisté à une présentation sur le projet Smart Ice qui combine les connaissances traditionnelles avec la technologie moderne pour surveiller les glaces, ainsi qu'à des démonstrations de course en traîneau à chiens et de pêche sur glace.

Ils ont terminé leur séjour à Tuktoyaktuk en assistant à un événement communautaire à Kitti Hall avant de retourner à Yellowknife.

Le maire de Tuktoyaktuk, Erwin Elias, a donné une présentation sur l'érosion des berges de la communauté, le 26 avril 2023, lors de la visite de la gouverneure générale du Canada et du président de l'Allemagne. Photo : Radio-Canada / Kate Kyle

Partenaire de défense et sécurité

Le Comité permanent de la défense nationale a récemment publié un rapport sur la sécurité dans l’Arctique  (Nouvelle fenêtre) et la souveraineté, comprenant 26 recommandations pour le gouvernement fédéral. Parmi celles-ci, l’accélération du recrutement de nouveaux membres des Forces armées canadiennes, le dépôt d’un calendrier de modernisation des emplacements d'opérations avancés dans l’Arctique et la collaboration avec les gouvernements territoriaux et autochtones afin que les infrastructures militaires dans l’Arctique bénéficient aussi aux populations qui y vivent.

L’Allemagne et le Canada collaborent sur des dossiers de sécurité et de défense comme partenaires de longue date dans l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, et sont tous deux membres du G7 et du G20, l'Organisation de coopération et de développement économiques et l’Organisation mondiale du commerce.

Le Groupe directeur de haut niveau Canada-Allemagne sur la coopération bilatérale a été créé en 2021 afin de renforcer les relations entre les deux pays. Il rassemble de hauts fonctionnaires des gouvernements canadien et allemand qui discutent d’enjeux reliés à la paix et la sécurité, les changements climatiques, l'énergie et les ressources naturelles, l’innovation, la numérisation et l’économie.

En mars et mai 2022, le premier ministre Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz ont convenu de travailler ensemble pour faire progresser l’adoption et l’expansion de la tarification du carbone, et les deux pays ont signé le pacte d’action pour l’hydrogène du G7.

Frank-Walter Steinmeier est arrivé dimanche à Ottawa, où il a participé à une réception organisée par l'ambassadeur d'Allemagne durant laquelle il a parlé de l’importance des démocraties libérales.

Mardi, à Burnaby et Vancouver, en Colombie-Britannique, il a visité la compagnie de piles à combustible Cellcentric et participé à une table ronde avec des gens d’affaires canadiens et allemands.

Le président a quitté Yellowknife pour l’Allemagne mercredi soir.

Avec les informations de La Presse canadienne