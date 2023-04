Le CISSS-AT réduit les services dans les CLSC ruraux de la MRC Abitibi

Alors que les services d’une infirmière étaient offerts sur une base mensuelle dans la plupart des municipalités qui entourent Amos, ils seront désormais offerts aux deux mois. Seuls des prélèvements sanguins pourront être effectués sur rendez-vous. La vaccination pour les enfants et les services de santé courants seront offerts au CLSC d’Amos.

Seuls les points de services de Barraute et Rochebaucourt, desservis par deux infirmières à la retraite, conserveront le niveau de service actuel.

Le local de santé du CLSC d'Amos est à même l'édifice municipal de Sainte-Gertrude-Manneville. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Nous avions une infirmière qui était dédiée aux points de services ruraux, donc qui se déplaçait dans chacun des villages pour des activités qui lui étaient dédiées. Elle quitte et nous avons une infirmière auxiliaire retraitée à partir de mai qui va pouvoir reprendre un certain niveau de ces services. On ne peut pas lui demander le même niveau de services que ce qu’on pourrait demander à une infirmière. Et on y va avec sa disponibilité , explique Patrick Herjean, coordonnateur des services médicaux de première ligne au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Patrick Herjean assure que la priorité du CISSS-AT est de maintenir les services de proximité en milieu rural. La pénurie de main-d’œuvre en soins infirmiers continue de s’aggraver et oblige l’organisation à revoir son organisation pour assurer le maintien des services jugés essentiels. La situation ne devrait pas changer à court terme.

Le milieu rural préoccupé

Informés des orientations du CISSS-AT lors d’une rencontre avec la présidente-directrice générale Caroline Roy le 21 mars dernier, les élus municipaux de la MRC Abitibi ne cachent pas leur déception. D’autant plus que les services étaient déjà réduits en milieu rural depuis la pandémie.

Guy Baril, préfet suppléant de la MRC d'Abitibi, reconnait que la problématique de la main-d'œuvre est bien présente. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les élus comprenaient la situation, parce qu’on la vit tous dans chacun de nos milieux, cette problématique de la main-d’œuvre , reconnaît d’emblée Guy Baril, préfet suppléant de la MRC Abitibi et maire de Landrienne.

« En même temps, tout le monde, je pense qu’on est tous préoccupés pour nos citoyens et citoyennes qui ont plus de difficultés à se rendre dans la ville centre. Ce sont des services qu’ils appréciaient et qui étaient essentiels » — Une citation de Guy Baril, préfet suppléant de la MRC Abitibi et maire de Landrienne

Ce dernier souligne que les élus sont compréhensifs, mais qu’ils vont suivre le dossier de près. Il devient aussi très important de collaborer avec le comité qui travaille à l’accueil prochain des infirmières et infirmiers recrutés à l’étranger.

Si les gens ne sont pas en mesure de se déplacer à Amos pour obtenir des services, Patrick Herjean les invite à appeler au 8-1-1, qui pourrait leur offrir des alternatives. Il y a aussi la possibilité d’avoir du soutien à domicile en fonction de certains critères. Le soutien à domicile est alerte par rapport à ce mandat-là aussi , assure-t-il.

Le syndicat inquiet

Le recrutement de nouvelles infirmières inquiète le président de la Fédération interprofessionnelle de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), Jean-Sébastien Blais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

La situation dans la MRC Abitibi n’a rien pour rassurer Jean-Sébastien Blais, président du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l’Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT).

« Ce qui est le plus inquiétant pour la MRC Abitibi, c’est qu’il n’y a aucune candidate à la profession infirmière qui va être là durant la période estivale. Donc, on s’attend à un été très difficile, ça va être le plus difficile parmi toutes les MRC de la région » — Une citation de Jean-Sébastien Blais, président du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l’Abitibi-Témiscamingue

Jean-Sébastien Blais trouve d’autant plus déplorable le fait que le syndicat et le CISSS-AT se sont déjà entendus sur des mesures incitatives régionales pour ajouter des quarts additionnels en semaine à partir d’une sous-enveloppe de 500 000 dollars à même l’enveloppe spéciale de 3 millions de dollars annoncée en janvier.