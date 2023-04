Les fonctionnaires en grève se font entendre à Drummondville

Environ une centaine de fonctionnaires en grève se sont faits bien visibles jeudi matin au pénitencier et au bureau de Service Canada à Drummondville.

Au neuvième jour du conflit qui les oppose au gouvernement Trudeau, les travailleurs, dont la convention collective est échue depuis 2021, se disent mobilisés plus que jamais.

Ils réclament une augmentation de 13,5 % sur 3 ans. Le Conseil du Trésor du Canada offre, pour sa part, une augmentation salariale de 9 % pour la même période.

Mona Fortier se permet de dire qu'ils ont encore un jeu, mais qu'ils ne font pas d'offres. On n'est rendu au manque de respect, croit la présidente du syndicat local des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice (SESJ), Geneviève Courcy.

Dans une déclaration écrite, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, réitère son intention de sceller une entente avec les syndiqués dans les plus brefs délais tout en respectant la capacité de payer des Canadiens.

De passage chez Service Canada jeudi matin, des citoyennes se sont dit surprises du service obtenu malgré ce conflit de travail. On a fait le tour de ma demande et tout était bien rempli. Les filles ont été très gentilles , a dit l'une d'elles. Ça a pris environ 10 minutes. Mon niveau de satisfaction est à 9/10. J'ai eu un excellent service. Elles ont un beau sourire et sont très gentilles , a ajouté une autre.

Plus de 155 000 fonctionnaires fédéraux, qui relèvent du Conseil du Trésor et de l'Agence du revenu du Canada, ont déclenché la grève le 19 avril. L'arrêt de travail touche près du tiers de tous les fonctionnaires du fédéral.