Piétonne happée dans le Petit Champlain : le camionneur coupable

Réjean Houde a happé mortellement une piétonne sur le boulevard Champlain, en septembre 2019.

Jeudi, il a reconnu avoir conduit dangereusement son poids lourd, causant ainsi la mort Petya Chivieva. Elle avait 31 ans.

Réjean Houde a reconnu sa culpabilité à une accusation de conduite dangereuse causant la mort. Photo : Radio-Canada

Le camionneur âgé de 61 ans conduisait un véhicule d'une longueur de 25 mètres lorsqu'il a emprunté le boulevard Champlain.

Dans un résumé des faits convenus entre la poursuite et la défense, on apprend que Houde a choisi cet itinéraire pour éviter des travaux sur l'autoroute Henri-IV et faire sa dernière livraison prévue à Saint-Urbain dans Charlevoix .

À la hauteur du Petit Champlain, la remorque de son véhicule a empiété sur le trottoir dans un virage serré à 90 degrés.

« Ce faisant, le véhicule accroche la clôture et happe mortellement la victime » — Une citation de Extrait de l'exposé conjoint des faits

La victime Petya Chivievam était âgée de 31 ans. Photo : Courtoisie

Au moment du drame, les véhicules lourds y étaient pourtant interdits. Une première affiche indiquait une obligation pour les camions d'emprunter une route de transit à la sortie du pont Pierre-Laporte , indique l'exposé conjoint des faits.

Une autre affiche interdisait le passage des véhicules lourds, sur le boulevard Champlain, sauf pour y effectuer une livraison.

Drame filmé

Le procureur de la poursuite, Me Jean-Simon Larouche, a annoncé qu'il allait déposer en preuve l'événement qui a été capté par une caméra de surveillance, à l'occasion des observations sur la peine.

En octobre, Réjean Houde doit revenir devant le juge Christian Boulet qui aura à prononcer la sentence.

Défendu par le criminaliste Charles Levasseur, le camionneur est en liberté pendant le processus judiciaire.