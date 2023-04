Tristan Luneau coiffe deux Gatinois pour le titre de défenseur de l’année dans la LHJMQ

Le défenseur des Olympiques de Gatineau, Tristan Luneau, est le défenseur de l’année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). À sa troisième saison en Outaouais, il reçoit le Trophée Émile-Bouchard, l’emportant devant deux Gatinois : Tyson Hinds et Frédéric Brunet , qui évoluent respectivement à Sherbrooke et à Victoriaville.

De nature très humble, Tristan Luneau a été fidèle à ses habitudes lorsqu’il a été mis au parfum de sa distinction.

J’ai remercié tous mes coéquipiers et les entraîneurs dans le vestiaire. Les prix individuels, c’est plus facile de les remporter avec une bonne équipe , a dit celui qui a récolté 83 points en 65 matchs cette saison.

Il a aussi tenu à rendre hommage aux deux autres arrières en nomination : Tyson, je l’ai côtoyé au camp des Ducks d’Anaheim. Frédéric, je le connaissais un peu moins, mais on a vu cette année qu’il mettait des points au compteur.

Cette saison, Tristan Luneau est devenu l'un des leaders des Olympiques de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette Photographe

Tristan Luneau a fait son entrée dans la LHJMQ en pleine pandémie de COVID-19, après avoir été sélectionné au premier rang du repêchage de 2020. Il a un peu tardé avant de prendre son envol, mais il n’a jamais douté de ce qu’il pouvait faire sur la patinoire.

C’était mon but en entrant dans le junior de savoir qu’un jour, je pouvais être le meilleur défenseur de cette ligue , a confié l’espoir des Ducks d’Anaheim.

Tristan Luneau a été sélectionné en deuxième ronde par les Ducks d'Anaheim, lors du repêchage à Montréal. (Photo d'archives). Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Par contre, le natif de Trois-Rivières est vite revenu sur les objectifs individuels. À l’aube du coup d’envoi de la demi-finale face aux Remparts de Québec, Tristan Luneau a répété que sa priorité est de soulever la Coupe du Président et la Coupe Memorial dans les prochaines semaines.

J’aurais mieux aimé [recevoir le trophée] à la fin de la saison. Mon focus n’est pas sur les succès individuels présentement. Toute l’équipe essaie d'enlever ça.

Louis Robitaille très fier de son protégé

La deuxième saison de Tristan Luneau dans la LHJMQ a été difficile . Il s’est blessé, en plus de voir son nom descendre au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Malgré les embûches, son entraîneur-chef Louis Robitaille l’a toujours défendu.

Si quelqu’un osait critiquer son numéro 8 injustement, le pilote des Olympiques l’avait aussitôt dans le collimateur. De voir que son protégé est maintenant reconnu à travers le circuit le rend très fier.

C’est extrêmement mérité. Il est arrivé ici à 16 ans, avec énormément de pression. [...] Il a fait fi de ça et il a continué à avancer. Le crédit lui revient. Il a fait tout le travail à l’arrière-scène , dit celui qui prédit une belle et longue carrière dans la LNH à Tristan Luneau.

Louis Robitaille a toujours pris la défense de Tristan Luneau. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette Photographe

Pour le pilote, les 83 points de son défenseur ne font pas foi de sa réelle valeur au sein des Olympiques. Louis Robitaille a vanté son implication physique et son jeu défensif.

C’est un Jack of all trades, un homme à tout faire. Il peut jouer dans toutes les situations et il le fait de brillante façon , a-t-il louangé.

Olivier Boutin a passé les deux dernières saisons à partager la ligne bleue avec le droitier maintenant âgé de 19 ans. Il peut très bien témoigner de l’apport de son partenaire. C’est un joueur incroyable. [...] C’est très facile de jouer pour moi, j’adore ça. On a aussi une belle chimie en dehors de la glace.

