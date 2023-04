Faute d’argent du fédéral, des refuges pour femmes violentées menacés de fermeture

Ottawa ne s’est pas engagé à renouveler ce financement.

Les organismes en soutien aux femmes victimes de violence se disent confrontés à une explosion des demandes.

Au plus fort de la pandémie, les violences domestiques se sont multipliées à travers le pays, selon Statistique Canada. Les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violences s’étaient alors retrouvées à court de ressources pour répondre à des demandes croissantes.

Une aide pour maintenir les services

L’appui du gouvernement fédéral, estimé à près de 145 millions $, leur a permis de mieux payer leurs travailleurs, de les retenir et surtout d'acquérir le matériel informatique pour fournir leurs services à distance.

Nadia Losier, directrice de L'Accueil Sainte-Famille et du Complexe de l’espoir dans la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada

Ça fait déjà plusieurs mois qu'on sait qu’en septembre, ce sera vraiment la fin du financement au niveau du fédéral. Ça fait plus d’un an qu’on essaie de faire pression sur le gouvernement provincial pour qu’il nous fournisse le manque à gagner qu’on a depuis plusieurs années, même avant la pandémie. Donc, ça va faire vraiment une grosse différence dans notre budget , explique Nadia Losier, directrice de L'Accueil Sainte-Famille et du Complexe de l’espoir dans la Péninsule acadienne.

Continuer les efforts post-pandémiques

Les pires moments de la crise sont désormais loin dans le passé. Mais selon Nadia Losier, ce soutien du fédéral est encore nécessaire aujourd'hui pour faire face aux effets post-pandémiques.

Pendant la pandémie, les gens étaient obligés de travailler de la maison, donc ils étaient forcés de rester avec l’agresseur. Il y a différentes choses qui en sont ressorties, dont beaucoup plus de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Ça crée beaucoup de problématiques et on a encore besoin de ressources , indique-t-elle.

Pour Lise Savoie, professeure à l’École de travail social à l’Université de Moncton, l'inflation accentue la difficulté des refuges. Photo : Radio-Canada

Pour Lise Savoie, professeure à l’École de travail social à l’Université de Moncton, l'inflation accentue la difficulté des refuges.

Au Nouveau-Brunswick, par exemple, les maisons d’hébergement n’ont pas reçu d’augmentation du financement depuis au moins sept ou huit ans, si ce n'est pas davantage. Si on regarde l’inflation, ça pose un certain problème parce que tout augmente et pour les maisons d'hébergement, tout augmente aussi , constate-t-elle.

Face à cette situation, certains refuges envisagent déjà de réduire leurs services.

Ils n'excluent pas l'hypothèse de mettre la clé sous le paillasson pendant quelques mois, le temps de disposer de nouvelles ressources d’opération.

D’après un reportage de Babatundé Lawani