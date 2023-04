Pédaler plus de 5000 km pour soutenir l’Ukraine

Avant la pandémie, Dariy Khrystyuk n’était pas un grand amateur de vélo. C’est durant le confinement qu’il a tranquillement adopté ce moyen de transport.

J’avais besoin de bouger pendant la COVID, puis le vélo, ç’a été ma bouée de secours. Je suis tombé en amour avec le vélo parce que je trouve que c’est un beau moyen de transport pour visiter à une belle vitesse et pour méditer , explique l’étudiant en éducation physique.

Cet amour du cyclisme, il le mettra bientôt au profit d’une cause qui lui est chère : la reconstruction de l’Ukraine, qui l'a vu grandir jusqu’à l’âge de 11 ans. Dariy Khrystyuk s’est donné comme défi de traverser le Canada à vélo pour amasser des fonds qui serviront à la réédification du pays à la fin de la guerre.

Son objectif est d’amasser 21 000 $. Il a déjà récolté 13 000 $. Vendredi soir, il prendra donc l'avion vers Vancouver, où il doit passer la fin de semaine dans la communauté ukrainienne locale. Puis il entamera son périple de plus de 5300 km dès lundi matin.

Dariy Khrystyuk et sa mère Anna Spirina Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Tisser des liens

Idéalement, Dariy Khrystyuk souhaite parcourir 100 km par jour, tout en profitant du trajet pour tisser des liens : Dans le meilleur des mondes, ce serait de pouvoir rencontrer différentes communautés ukrainiennes dans l’Ouest canadien, parce que c'est pas mal la partie du Canada où il y a le plus d’Ukrainiens. Donc dans les grandes villes surtout, je vais souvent m’arrêter dans des familles ukrainiennes , prévoit-il.

Avant d'entamer ce périple, le jeune homme s’est entraîné au gymnase et à la course, mais ce qu'il s’apprête à faire relève presque de l’inconnu : Je pars même pas de zéro, je pars de moins un. Je n’ai jamais fait ça [...]. J’ai fait 150 km avec un sac sur le dos, c'est pas mal le plus long que j’ai fait .

« Je pars vraiment de rien, puis j'ai zéro expérience là-dedans, mais je me dis que si l’Ukraine est capable de résister à la Russie depuis un an, je suis 100 % capable d'accomplir ce projet-là. » — Une citation de Dariy Khrystyuk

La fierté d’une mère

Dans sa maisonnée, Dariy Khrystyuk n'est pas le seul à porter ce désir d’aider les autres. Depuis un an, sa mère, Anna Spirina, multiplie les activités en soutien aux réfugiés ukrainiens. Une trentaine de familles réfugiées sont passées dans sa maison depuis un an. Elle a aussi contribué à l'envoi de matériel pour les victimes de la guerre sur place.

Dariy Khrystyuk et sa mère Anna Spirina Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Voir son fils lui emboîter le pas l’émeut : J’étais très contente qu’il ait son cœur qui se porte pour aider , raconte celle qui suivra la progression de son fils via Messenger.

Elle avoue toutefois être quelque peu inquiète: Qu’est-ce qui me stresse? Tout! [D’abord], il faut pas qu’il oublie des choses, deuxième chose, les animaux sauvages, les véhicules qui circulent, s’il tombe malade… .

Pour lui servir de porte-bonheur, Dariy Khrystyuk transportera avec lui un sifflet façonné avec de la terre de son pays natal : Ça fait partie de mes rêves de revenir dans une Ukraine qui est libre, qui est prospère, puis qui est bien reconstruite .

Avant son départ, vendredi matin, il retournera à son ancienne école secondaire Marcelle-Mallet pour courir avec les élèves.

Avec les informations de Mireille Roberge.