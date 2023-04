Le Centre de pension du Canada à Shediac bloqué par les fonctionnaires fédéraux en grève

À Shediac, ils ont bloqué l’accès au Centre de pension du gouvernement du Canada, y compris pour les travailleurs essentiels.

Comme la veille, ils filtrent également les sorties des camions de Postes Canada du centre de distribution à Dieppe.

Les fonctionnaires fédéraux en grève n'ont laissé passer qu'un camion de Postes Canada toutes les 15 minutes au centre de distribution de Dieppe, mercredi, dans la matinée. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Les grévistes continuent de faire pression sur leur employeur, alors que les négociations entre les deux parties stagnent. Pour faire plier le Conseil du Trésor, les grévistes partout au pays veulent perturber les services fédéraux.

Dans le sud du Nouveau-Brunswick, des grévistes de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) ont empêché jeudi l’entrée de tous les travailleurs à l’intérieur du Centre de pension de Shediac y compris à ceux qui occupent des postes jugés essentiels, qui sont obligés d’être en fonction en période de grève.

On a été forcés par la [présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier]. On n'a pas le choix. On va arrêter le business aujourd’hui. On est tannés. On veut un contrat. [...] On a pas eu de respect , lance Gerry Finnigan, chef de grève à Shediac.

Gerry Finnigan, chef de grève des employés du Centre des pensions du gouvernement du Canada à Shediac, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Deux points principaux continuent de bloquer les choses entre le gouvernement et les grévistes : le télétravail et les hausses de salaire.

Toute la semaine, on a averti qu’on allait durcir les mesures. Mona Fortier ne veut plus négocier. Tant qu’elle ne change pas ses positions, on ne changera pas nos plans , déclare Sébastien Ouellette, coordinateur de la grève pour l’ AFPC .

Des grévistes ne sentent pas respectés par le Conseil du Trésor, Photo : Radio-Canada / Frederic Cammarano

Jeudi, comme la veille, des grévistes ont à nouveau bloqué la sortie des camions de Postes Canada, dont les salariés ne sont pas en grève.

On va rester ici aussi longtemps que ça prend pour avoir un contrat juste et équitable , ajoute Gerry Finnigan.

Avec les renseignements de Margaux Tertre et de Frédéric Cammarano