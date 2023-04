Grève des fonctionnaires fédéraux : changements de plans et incertitudes à Québec

Ce changement de plan s’est opéré, mercredi, en soirée, lors d’une réunion syndicale. Trois écoles du nord de la région avaient tout de même choisi de suspendre leurs cours en raison des manifestations qui étaient prévues à l'entrée de la base militaire.

On a les informations au compte-gouttes. Comme là, on a appris très tôt ce matin qu'ils ne seraient pas ici. Ce qui a mis d'ailleurs les parents en colère parce qu'il y a trois écoles de fermées et les services de garde sont également fermés , déplore Sarah Perreault, la mairesse de Shannon. Ni elle ni les écoles n'avaient été mises au courant du changement de plan.

Depuis le début de la semaine, les parents d'élèves des écoles Alexander-Wolff, Dollard-des-Ormeaux et Mont-Saint-Sacrement, devaient attendre plus d'une heure pour reconduire les jeunes. Mercredi les cours ont été suspendus pour 24 heures pour des raisons de sécurité.

On s’était fait dire que ce serait plus intense qu’hier et on ne sait pas s’il vont bloquer demain , avoue Stephen Burke, président de la Commission scolaire Central Québec, dénonçant l’imprévisibilité des décisions syndicales. Comme l’école Alexander-Wolff, il confirme que l'école Dollard-des-Ormeaux sera ouverte vendredi, malgré l’incertitude.

Stephen Burke ne croit pas que les grévistes aident à leur cause en forçant des écoles à fermer. On espère que le bon jugement va prévaloir. Ils sont en train d’affecter des gens qui n’ont rien à voir avec ce conflit-là. On espère que demain ce sera une journée normale à Dollard-des-Ormeaux , souligne-t-il.

Sarah Perreault demande au gouvernement canadien de prendre acte de la situation pour notamment s’assurer que la route de la Bravoure demeure accessible. Ma crainte, c'est qu'il arrive un accident déplorable entre les grévistes et les citoyens. Il ne faudrait pas que ça dégénère , s’inquiète-t-elle.

Soutien aux collègues de Service Canada

Finalement, jeudi matin, les fonctionnaires fédéraux du ministère de la Défense ont pris la décision d’aller soutenir leurs collègues au coin du chemin des Quatre-Bourgeois et de l’avenue Duchesneau.

Les grévistes ont marché un peu plus de deux heures se rendant jusqu’au bureau de Passeport Canada à Place de la Cité.

Ce qu’on cherche à faire c’est de mettre de la pression sur l’employeur pour qu’on puisse avoir un contrat. C’est notre droit de grève et notre droit de manifester , plaide Johanne Rouillard, présidente de la section locale Valcartier de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, en entrevue à l’émission Première heure.

Elle affirme qu’ils gardent les autorités informées de leurs intentions et de leurs mobilisations. On collabore toujours avec la Sûreté du Québec qui est sur place. Ils sont toujours au courant de ce qui va se passer à Valcartier , précise la présidente de section.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette.