Départ de Brad Yetman : « Une décision hockey », selon les Huskies

Après une saison au-delà des attentes d’une majorité d’observateurs au terme de laquelle l’équipe a pris le sixième rang du classement général, plusieurs partisans se sont montrés surpris du départ de Brad Yetman.

Selon le directeur général des Huskies, Yannick Gaucher, le choix de ne pas renouveler le contrat de leur ancien pilote constitue une décision exclusivement liée au hockey.

Les attentes, qui les a créées? Qui a décidé qu’il fallait finir sixième? Pour nous, c’est le processus. C’est vrai que les résultats ont créé des objectifs et, après Noël, on s’est fiés à ces résultats-là et on a peut-être oublié de travailler certains détails en situation de match. On a vu que les équipes après Noël ont augmenté leur niveau de jeu. Nous, de ce côté-là, il y avait des petits détails pour lesquels j’étais moins content. C’est pas parfait, on est conscient que les résultats étaient là, mais on doit respecter le plan. Notre plan c’est de gagner et on pense qu’en faisant ce changement-là, ça va nous permettre d’aller plus loin , affirme le directeur général.

L'ancien entraîneur-chef Brad Yetman lors d'un discours d'avant-match. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

« C’est exclusivement hockey. Brad, c’est une bonne personne. On s’entendait bien, mais la problématique dans tout ça c’est de faire le portrait d’ensemble, regarder où on s’en va et de prendre des décisions. » — Une citation de Yannick Gaucher, directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda

Selon Yannick Gaucher, la communication était bonne dans le vestiaire entre Brad Yetman et les joueurs.

Recherche d’un nouvel entraîneur

Questionné sur le profil et les compétences qu’il recherche auprès de son prochain entraîneur-chef, Yannick Gaucher a insisté sur le souci du détail.

Tantôt, je parlais des détails, donc c’est quelqu’un qui est minutieux, quelqu’un qui est travaillant, quelqu’un qui va amener les joueurs à se surpasser. C’est sûr qu’il va arriver dans une identité des Huskies, identité qui est bâtie depuis plusieurs années, donc il va rentrer dans ce moule-là et il va nous permettre d’avancer à l’autre niveau , énonce-t-il.

Le directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, Yannick Gaucher (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L’organisation est-elle tentée d’offrir le poste à l’entraîneur Serge Beausoleil, congédié plus tôt cette semaine par l’Océanic de Rimouski ?

Je n’ai aucun contact avec l’entraîneur dont vous parlez. Cette réflexion ne se fait pas du jour au lendemain, on prend beaucoup de décisions par rapport à ce qu’on va faire et où on s’en va. Pour l’entraîneur que je veux avoir, on est maintenant rendus là dans le processus, mais je voulais bien faire les choses avec Brad avant , confie-t-il.

Les grands honneurs l’an prochain ?

Comptant sur un important noyau de joueurs de 19 ans arrivant à maturité, Yannick Gaucher souhaite assembler une équipe qui pourra aspirer aux grands honneurs dès la prochaine saison.

Parmi ses priorités, le directeur général souhaite pourvoir les deux postes de joueurs de 20 ans actuellement vacants avec des joueurs qui pourront faire une différence sur la glace et qui auront une influence positive dans le vestiaire.