Les agents des pêches en grève n’arrêtent pas les braconniers de civelles

« Notre filet devrait être ici, pas celui d’un pêcheur illégal! » — Une citation de Brenda Golden, copropriétaire de Wine Harbour Fisheries.

En regardant sous le pont de la rivière Liscomb, Brenda Golden voit un filet à mailles fines soutenu par des flotteurs et elle sait qu’il est là pour attraper des civelles extrêmement précieuses qui peuvent rapporter jusqu'à 5000 $ le kilo.

La compagnie Wine Harbour Fisheries a voulu faire retirer le filet et a contacté le bureau du ministère des Pêches et des Océans à Sherbrooke.

La pêche commerciale aux civelles a été fermée par le gouvernement fédéral au début du mois en raison d'une énorme escalade du braconnage. Mais le personnel en grève de Pêches et Océans Canada n'applique pas l'interdiction, comme cette pêche au filet sur la rivière Liscomb. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

Ils ont dit qu'ils sont en grève et qu'ils ne viendront pas s'en occuper. Ce filet pourrait être plein d'anguilles en train de mourir , souligne la copropriétaire Brenda Golden. Où est le MPO et qui fait son travail ?

Les responsables des pêches n'ont pas répondu lorsqu'ils ont été interrogés sur cet incident ou sur l'impact de la grève en cours de l'Alliance de la fonction publique du Canada ( AFPC ) sur sa capacité à freiner la récolte illégale de civelles.

Par contre, un responsable syndical qui représente les agents des pêches en grève a admis qu'ils ne patrouillent pas dans les rivières. Scott Mossman est le président local du Syndicat des travailleurs de la santé et de l'environnement, qui fait partie de l' AFPC .

Il rapporte que même si de nombreux agents des pêches sont désignés essentiels, ils ne font que surveiller les zones contaminées par les mollusques et crustacés pour s'assurer que les gens ne tombent pas malades.

Bien que les agents des pêches patrouillent généralement pour faire respecter les mesures de conservation et les lois relatives aux espèces de poissons, ce n'est actuellement pas une fonction jugée essentielle pour la sûreté et la sécurité des Canadiens , précise Scott Mossman.

Brenda Golden est copropriétaire de Wine Harbour Fisheries. Photo : Radio-Canada / Paul Withers

La compagnie Wine Harbour Fisheries est l'une de neuf à détenir des permis commerciaux de civelles et deux groupes autochtones des Maritimes ont reçu l'ordre de cesser leurs activités à cause du braconnage.

La récolte illégale est effectuée par des groupes non autochtones et autochtones qui ne sont pas membres des Premières Nations avec des plans approuvés par le MPO pour mener une pêche à la civelle de subsistance.

Wine Harbour avait pêché seulement 33 kilogrammes de son quota de 1000 kilogrammes lorsque la pêche a été fermée.

L'année dernière, nous avons payé près d'un quart de millions de dollars aux travailleurs , rapporte Brenda Golden. Cette année, ils n'ont rien!

Des pêcheurs de civelles des Maritimes reprochent au gouvernement de fermer la pêche à la civelle alors que le braconnage continue. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Shelley Bowen fait partie des 20 personnes qui ont perdu leurs emplois avec la fermeture de la pêche. Je ne suis pas trop contente, et beaucoup d'autres personnes ne le sont pas non plus , dit-elle.

Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas encore pêcher si les braconniers pêchent de toute façon.

La fermeture ordonnée par le MPO n'a pas non plus arrêté la pêche illégale à la civelle ailleurs en Nouvelle-Écosse.

Des images de braconniers en flagrant délit ont été rendues publiques par la compagnie Atlantic Elver Fishery.

L'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse n’a toujours pas commenté la décision du MPO de fermer la pêche à la civelle ni le rôle des pêcheurs autochtones dans cette pêche illégale.