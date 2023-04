Amazon ferme sa division Halo, concurrente de la Fitbit

Le couperet tombe une fois de plus dans les bureaux d’Amazon, cette fois-ci sur les appareils de traçage de santé Halo, dont les trois modèles cesseront d’être vendus.

Récemment, Halo a fait face à des vents contraires importants. [...] Bien que beaucoup apprécient de nombreux aspects de Halo, nous devons prioriser les ressources et maximiser les avantages pour notre clientèle ainsi que la santé à long terme de l'entreprise , a déclaré Melissa Cha, vice-présidente d'Amazon, responsable de la maison intelligente et de la santé, dans un courriel obtenu par le site spécialisé The Verge.

La gamme Halo d’Amazon avait d’importantes rivales dans l’arène des montres intelligentes, de Fitbit à Apple en passant par Samsung. À son lancement en 2020, la montre, bien qu’abordable, était munie de fonctions jugées trop rudimentaires en comparaison avec ces grandes marques, qui étaient déjà dotées d’électrocardiogramme, par exemple.

Elle se distinguait toutefois par des caractéristiques jugées controversées. Elle permettait notamment de générer une image 3D de la personne qui la porte à son poignet afin de mesurer sa graisse corporelle. La possibilité de mesurer le ton d’une personne lors de ses interactions avec autrui n’avait pas fait l’unanimité non plus.

Des compensations pour la clientèle

Les montres Halo Band, Halo View, ainsi que le dispositif de traçage du sommeil Halo Rise ne peuvent ainsi plus être achetés sur le site Amazon, mais étaient encore en vente dans certaines boutiques d’électroniques au moment d’écrire ces lignes.

Les appareils cesseront toutefois de fonctionner à compter du 1er août. Le géant de la vente en ligne a indiqué dans un billet de blogue qu’il comptait rembourser les personnes qui ont acheté un accessoire ou un appareil Halo au cours des 12 derniers mois, ainsi que leurs abonnements non utilisés.

Si vous détenez l’un de ces appareils et que vous souhaitez conserver vos données, vous avez jusqu’au 31 juillet pour les télécharger par le biais des paramètres de l’application Halo.

Depuis le début de l’année, Amazon a supprimé environ 30 000 postes, signe du ralentissement du secteur technologique avec l’essoufflement des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.