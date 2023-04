Shawinigan demande un moratoire sur les claims miniers

Les conseillers municipaux de Shawinigan ont adopté une résolution jeudi matin pour demander au ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) du Québec d’imposer un moratoire sur l’octroi de nouveaux titres miniers pour les six prochains mois.

Cette demande inclut le territoire compris dans le périmètre urbain, tel que défini au Schéma d’aménagement et de développement durable de la Ville, et dans une bande de 1000 mètres autour de celui-ci , peut-on lire dans une communication envoyée par la municipalité.

En entrevue sur nos ondes jeudi, Michel Angers affirme que ce territoire comprend fort probablement le terrain derrière le chemin des Genévriers dans le secteur de Saint-Gérard-des-Laurentides où des coupes d’arbres en prévision d’un potentiel développement minier préoccupe des citoyens depuis cet été.

À écouter : Michel Angers en entrevue à Toujours le matin

Encore mercredi, un résident faisait part de son inquiétude à Radio-Canada: S’il y a un projet minier en arrière, c'est la catastrophe pour nous autres , estime Jacques Geoffroy.

« On a visité des mines et on a vu ce que ça a produit dans les villes et dans les alentours [...] Des villes détruites, c'est simple de même. Est-ce que Shawinigan a les moyens de se faire détruire par une mine ? » — Une citation de Jacques Geoffroy, résident du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides

Les élus se sont aussi entendus jeudi matin pour entreprendre une démarche d'identification des territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) qui permet aux Villes de soumettre des zones à protéger de l’exploration et l’exploitation minière au ministère des Ressources naturelles.

Si on veut modifier notre schéma d'aménagement et de développement, il faut s’inscrire dans une démarche de territoire incompatible avec l’activité minière , a expliqué le maire de la Ville en entrevue à Toujours le matin.

Michel Angers précise que les municipalités peuvent faire une demande pour exclure le périmètre urbain des activités minières sans aucune explication, mais que les demandes pour des territoires à l’extérieur de la zone urbaine, elles, doivent être justifiées et approuvées par le gouvernement du Québec.

« On peut bien vouloir exclure la totalité d'exploitation minière sur l’ensemble d’un territoire, mais il faut avoir des raisons, il faut être en mesure de le prouver. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Quant à une éventuelle rencontre citoyenne pour rassurer la population sur la situation des titres miniers, Michel Angers assure qu’elle aura lieu même si la date n’a pas encore été fixée.

Moi, me retrouver devant un groupe de citoyens et ne pas être capable de leur répondre les bonnes réponses, et bien je vais préférer attendre que les personnes qui sont en autorités sur un dossier comme celui-là soient capables d’être là, présentes, et de répondre , affirme-t-il.

Le maire révèle qu’il doit participer à une rencontre avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts en mai.

Avec les informations de Julie Grenon