Soupir de soulagement pour un couple de Français qui veut s’établir à Val-d’Or

Originaires de la France, Marina et Carlos Pires, une infirmière et un électricien nouvellement établis à Val-d’Or, remettaient en question leur projet de s’installer dans la région après l’entrée en vigueur d’un moratoire de deux ans sur l’achat de résidences pour les non-Canadiens.

La loi, modifiée le 27 mars, permet désormais aux détenteurs d’un permis de travail valide pour encore au moins six mois d’acheter un immeuble résidentiel pour se loger.

Lorsqu’on nous avait annoncé cette interdiction, ç'avait été un sacré coup, lance Carlos Pires. Apparemment, beaucoup de personnes comme nous, au Canada ou au Québec, ont réfléchi à savoir si elles continuent leur aventure ou pas. Je ne sais pas si la logique a triomphé, mais le bon sens, oui.

Incapable d'attendre deux ans

Le couple Pires se disait incapable d’attendre deux ans dans son logement de Val-d’Or, trop petit pour ses besoins. Ils ont réussi à trouver un autre logement pour s’y installer dans les prochains mois, mais la possibilité de devenir propriétaires s’ouvre maintenant à eux.

« Ça nous permet de nous projeter un peu mieux, de ne plus être précarisés au niveau du logement. » — Une citation de Carlos Pires

Nous venons de vivre un premier hiver ici et nous apprenons à aimer la région. C’est clair qu’elle a des atouts et qu’on peut s’y projeter. Il reste à voir comment nous pourrons nous loger en fonction des opportunités qui se présentent et de ce que nous autorise maintenant l’immigration , mentionne le père de famille.

Même si un obstacle a été retiré pour l’installation d’immigrants au pays, Carlos Pires estime que la situation du logement à Val-d’Or et dans la région demeure problématique.

Il y a une vraie flambée au niveau logement dans la zone Val-d’Or. Il n’y a pas assez de logements et beaucoup de demandes. J’ai vu cet hiver des gens pour qui des entreprises ont fait des efforts de recrutement, mais qui n’arrivent pas à les pérenniser, parce qu’il n’y a pas de logements à prix corrects , déplore-t-il.