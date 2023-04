La maison pourrait ainsi être vendue, sans garantie légale, dans le but d'être déménagée à un autre emplacement par les futurs propriétaires. Ce déménagement serait aux frais des nouveaux acquéreurs et devrait être fait avant le 31 juillet 2023.

Si la vente et le déménagement du bâtiment se réalisaient, Les Immeubles Vianney Ouellet pourraient ainsi économiser 15 000 $ en frais de démolition, selon une estimation faite par la firme TR3E, dont Radio-Canada a obtenu copie. Sa mise aux normes est évaluée à plus de 430 000 $, d'après ce même document.

Les Immeubles Vianney Ouellet propose également une autre option, soit celle de vendre l'ensemble de leurs terrains et immeubles situés au 300 et au 304, avenue de la Cathédrale, ainsi que ceux du 11, rue Saint-Laurent.

Ainsi, par l’achat de l’ensemble du quadrilatère, le futur acquéreur pourra voir à sa guise à préserver le bâtiment situé au 304, avenue de la Cathédrale , précise-t-on.

Les Immeubles Vianney Ouellet se dit prête à vendre ses immeubles situés au 300 et au 304, avenue de la Cathédrale ainsi que celui situé au 11, rue Saint-Laurent à un autre propriétaire qui souhaiterait sauver la maison brune. L'entreprise voudrait cependant rester locataire de ses bureaux situés dans la maison de gauche (le 300, avenue de la Cathédrale). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

On est restés surpris de l'ampleur de la situation , a affirmé l'un des propriétaires associés des Immeubles Vianney Ouellet, Rusty Ouellet. C'est pourquoi il a réfléchi avec son équipe aux options qu'il était possible d'offrir aux personnes qui souhaitent sauver la maison brune.

Il indique toutefois que lorsque son entreprise a fait l'acquisition de l'immeuble, en 1999, la maison n'avait [déjà] plus de valeur .

On est propriétaires depuis des années et on n'a jamais été approchés par la Société [rimouskoise] du patrimoine. [...] Pour nous, cette maison-là n'a jamais été patrimoniale , explique M. Ouellet.

La Ville de Rimouski affirme avoir autorisé la démolition de la maison brune en raison de l'état de vétusté et d'insalubrité du bâtiment. Des travaux évalué à plus de 400 000 $ seraient nécessaires pour la réfection de la maison brune, selon le rapport d'une firme d'experts-conseils dont Radio-Canada a obtenu copie. La démolition de la maison brune a été autorisée par la Ville de Rimouski.

M. Ouellet ajoute que son entreprise a offert des options aux locataires de la maison afin qu'ils puissent déménager dans un autre immeuble. Il précise que son entreprise souhaite réaliser un projet de 37 logements locatifs dans le secteur de la maison brune, mais serait prête à le concrétiser ailleurs si le bâtiment trouvait preneur.

« Nous, on va s'adapter en fonction de l'option choisie. Mais s'il n'y a personne qui offre une option, on compte bien démolir la maison avant les vacances de la construction. » — Une citation de Rusty Ouellet, propriétaire associé des Immeubles Vianney Ouellet

L'autorisation de la démolition de la maison brune par le conseil municipal, en février 2023, avait soulevé l'ire de bon nombre de Rimouskois. Plusieurs avaient souligné l'importance patrimoniale de cette maison construite en 1927, l’une des dernières datant d’avant le grand incendie de Rimouski.

La valeur patrimoniale du bâtiment est jugée exceptionnelle dans l'inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Rimouski. Le ministère de la Culture, pour sa part, affirme qu'elle ne répond pas aux critères permettant un classement , malgré son intérêt patrimonial.

Dernièrement, les locataires de la maison brune ont envoyé une lettre à la MRC de Rimouski-Neigette afin qu'elle casse la décision de la Ville dans ce dossier. Son préfet, Francis St-Pierre, affirme cependant que la MRC n'a actuellement pas le pouvoir de se prononcer, puisque l'inventaire du patrimoine bâti, qui doit être finalisé en 2026, n'est pas achevé.

