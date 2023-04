Fusillade dans un bar de Sudbury : une communauté pleure la mort de la victime

Mme Werden avoue avoir subi un important choc en apprenant la mort violente de Joe Cabigon, 22 ans.

J’ai été prise de panique, de chagrin ; j’ai pleuré et j’ai crié , confie-t-elle en ajoutant que c’est quelque chose qu’elle n’avait jamais vécu auparavant et qu’elle ne souhaite plus jamais revivre.

Ses deux filles, Stephanie et Jessica Chisholm, ont grandi avec Joe Cabigon, Jessica ayant même été sa petite amie lorsqu’ils étaient à l’école secondaire.

Toutes deux pleurent la mort de M. Cabigon. Mme Werden qui ajoute qu’ il était considéré comme un membre à part entière de notre famille .

« Il était drôle, intelligent, gentil et empreint d’une grande compassion. Il se souciait de savoir si vous aviez passé une bonne journée. » — Une citation de Tanya Werden

Quand nous pensons à Joe, nous allons juste penser à son sourire , note Mme Werden. Il avait toute la vie devant lui .

Le propriétaire du bar a le cœur brisé

Dans un message publié sur Facebook, le propriétaire du bar Overtime Sports, Attilio Langella, explique qu’une altercation verbale avait eu lieu entre certains de ses clients ce soir-là et que son personnel les avait fait sortir de l’établissement.

Notre établissement ne tolère aucun acte de violence , affirme M. Langella.

Nous pensions alors avoir résolu la situation à ce moment-là , témoigne M. Langella. Toutefois, environ 30 minutes après, un individu est revenu en agissant de manière imprudente et violente, ajoute-t-il.

La mort de M. Cabigon lui a brisé le cœur, avoue M. Langella.

« J’aimerais offrir mes condoléances aux amis et à la famille du jeune homme qui a perdu sa vie et entamer un processus de guérison pour les membres de mon équipe et pour mes clients qui peinent à se remettre d’avoir été témoins de cet acte odieux. » — Une citation de Attilio Langella

Après la fusillade, la police a publié des images de caméras de sécurité montrant le suspect.

Le Service de police du Grand Sudbury a rendu publiques deux photos du suspect dans la fusillade mortelle du 21 avril 2023 bar Overtime Sports de Sudbury. Photo : Avec la permission du Service de police du Grand Sudbury

Le détective inspecteur par intérim du Service de police du Grand Sudbury ( SPGS ), Guy Renaud, confirme que le suspect a fui les lieux avant l’arrivée des agents.

L’enquête est en cours et le SPGS recherche activement le suspect, confirme M. Renaud, avant d’ajouter que tout porte à croire qu’il s’agirait d’un incident isolé.

« Le Service de police du Grand Sudbury est conscient de l’impact significatif de cet événement sur la communauté. » — Une citation de Guy Renaud, détective inspecteur par intérim du Service de police du Grand Sudbury

C'est pour cette raison que le SPGS s’engage à résoudre ces problèmes, avance M. Renaud. Il explique que c'est pour cela que des partenariats avec l'unité provinciale de contrôle des armes à feu et des gangs ont été conclus pour tenter de mettre fin à ces violences par armes à feu .

Avec les informations de Jonathan Migneault de CBC