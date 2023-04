La rue Wellington rouverte aux véhicules dès vendredi après-midi

Le président du Comité des transports de la Ville d’Ottawa et conseiller municipal, Tim Tierney, a annoncé que le tronçon de la rue Wellington, en face de la colline du Parlement, sera rouvert aux véhicules, vendredi après-midi.

Le directeur des Services à la circulation de la Ville d’Ottawa, Philippe Landry, en a informé le conseil municipal par le biais d’une note.

Une nouvelle voie cyclable temporaire avec des poteaux flexibles séparant la voie cyclable et la voie de circulation unique sera en place dans chaque direction à ce moment-là.

Il a également ajouté qu’au cours des prochaines semaines, le service de la circulation complétera l'installation de matériaux thermoplastiques verts à certains endroits le long de la rue Wellington pour délimiter les arrêts d'autobus, les zones de chargement et les accès .

Des équipes de la Ville d'Ottawa travaillent à la réouverture de la rue Wellington, jeudi. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Plus d'un an de fermeture

Une portion de la rue Wellington est fermée depuis plus d’un an et le convoi des camionneurs qui avait paralysé le centre-ville au début de l’année 2022 pendant près de trois semaines.

Depuis sa fermeture, des barrières et des blocs de béton limitent la circulation aux véhicules parlementaires et aux transports actifs entre les rues Bank et Elgin.

Pendant ce temps, les différents niveaux de gouvernement ont débattu sur l'avenir de ce tronçon, à savoir s'il doit être rouvert ou non, et si oui, comment.

Des travaux sur la rue Wellington à Ottawa en vue de sa réouverture. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Le conseil municipal d’Ottawa a approuvé la réouverture de la rue Wellington le 8 février, jour où les conseillers ont adopté une motion du Comité des transports qui recommandait la réouverture de la rue.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, jugeait alors qu'il était temps d'enlever les barricades laides et de ramener l'activité dans la rue.

Des discussions se poursuivent toujours sur son avenir à long terme, notamment sur la question de savoir si cela devrait être intégré à la Cité parlementaire. Si oui, la rue sera gérée par le Service de protection parlementaire plutôt que par le Service de police d'Ottawa.