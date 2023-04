Le chef de la Nation Mikisew menace de bannir les revendeurs de drogue de sa communauté

Avertissement : cet article aborde la question du suicide.

Le règlement adopté en février donne aussi à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) le droit de faire des perquisitions sur les terres de la Nation, incluant les propriétés qui appartiennent au conseil de bande.

Le chef Billy-Joe Tuccaro dit que le conseil de bande poursuivra sa collaboration avec la GRC pour faire respecter le règlement et compte également embaucher des gardes de sécurité pour appuyer les agents durant leurs patrouilles. Assez parlé, c’est le temps d’agir. Si nous faisons rien, nous faisons partie du problème , dit-il.

Il ajoute que les rejets toxiques du site d'extraction de sables bitumineux de la pétrolière L’Impériale ont contribué à la dégradation de la santé mentale des habitants de la communauté.

En début de semaine, la Nation Mikisew a déclaré l’état d’urgence locale en raison d’une augmentation du nombre de suicides et de tentatives de suicide. Le chef dit que cinq membres de sa communauté se sont donné la mort ces derniers mois.

Dix autres ont essayé de s’enlever la vie juste la semaine dernière. Nous ne pouvons plus ignorer la réalité de la situation. Selon lui, cette détresse mentale est exacerbée par la consommation de drogues.

Beaucoup d'entre eux consomment du crack et de la méthamphétamine. Et c'est la descente qui les fait souffrir. Je crois vraiment que c'est l’origine du problème , confie le chef qui a aussi demandé le soutien de la province et du fédéral.

La Première Nation crie Mikisew n’est pas la seule à lutter contre une crise de santé mentale. La Première Nation Athabaca Chipewyan tente aussi de trouver des solutions à long terme pour soutenir les membres qui souffrent de toxicomanie.

De nombreux membres de ces Premières Nations vivent à Fort Chipewyan, à plus de 280 kilomètres de Fort McMurray.

Allan Adam, chef de la Première Nation Chipewyan Athabasca, est très inquiet pour sa communauté. Photo : Radio-Canada / Geneviève Normand

Selon le chef Allan Adam, les drogues dures telles que les opioïdes sont omniprésentes.

Le ministère des Services aux autochtones Canada a déclaré par écrit être très inquiet par la situation.

Des experts en santé mentale, dont des psychologues, ont été déployés cette semaine pour offrir l’aide nécessaire aux membres qui ont par exemple des idées suicidaires.

Le ministre albertain des Relations avec les Autochtones, Rick Wilson, partage le même sentiment d'inquiétude. Il promet de détacher des ressources pour aider les conseils de bande.

Samuel McDonald, qui travaille avec les jeunes de l’école secondaire de Fort Chipewyan, et attristé par le profond désespoir de certains membres de sa communauté. Les jeunes ne croient pas qu’ils ont un avenir, donc ils plongent dans l’alcoolisme ou la toxicomanie.

Sa sœur a tenté de s'enlever la vie dans la maison familiale alors qu'il était présent. Il a attendu l'arrivée des ambulanciers à ses côtés. Nos communautés sont brisées, il faut trouver une façon de redevenir soudé , conclut-il.

Avec des informations de Wallis Snowdon