Nouvelle tentative de plantation d’arbres au parc Lansdowne

Après plusieurs tentatives infructueuses, l’installation de jardinières surélevées de plus grande taille pourrait permettre d’aider les nouveaux arbres à survivre

Le parc Lansdowne a du mal à faire pousser des arbres depuis son réaménagement majeur. De nouveaux efforts sont en cours pour trouver une solution à long terme afin de rendre l'entrée du site plus verte.

Des équipes d'aménagement paysager ont creusé deux sections de trottoirs cette semaine, le long des rues Exhibition et Marché, pour installer de grandes jardinières surélevées, selon Anne-Marie Villeneuve, vice-présidente des opérations et du service à la clientèle pour l'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG).

Nous avons eu du mal à planter des arbres le long de ces deux rues , a expliqué Mme Villeneuve. Nous nous sommes donc lancés dans un projet pour voir ce que nous pouvions faire pour qu'ils se poussent vraiment.

Anne-Marie Villeneuve, vice-présidente de l'OSEG, estime que des jardinières surélevées, plus profondes et mieux irriguées devraient aider les nouveaux arbres à survivre dans les parties pavées du parc Lansdowne. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

En 2017, CBC rapportait que des dizaines de jeunes arbres ont dû être abattus trois ans seulement après avoir été plantés dans le cadre du réaménagement majeur du parc Lansdowne.

Le manque de profondeur du sol pour permettre aux racines de s'implanter et la contamination par le sel de déneigement ont contribué à la disparition des arbres, a souligné Mme Villeneuve.

Les rues bordées d'arbres illustrées dans le matériel promotionnel du parc Lansdowne ne se sont jamais vraiment matérialisées, puisqu'il s'agit des arbres que l'on peut voir actuellement sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Le nouveau projet prévoit de surélever les jardinières et d'ajouter de la terre pour que les racines aient plus d'espace pour se développer.

Au printemps prochain, nous verrons comment nos arbres ont passé l'hiver et nous sommes convaincus que nous pourrons étendre ce projet à d'autres bacs , a-t-elle dit.

La Ville teste également de nouveaux bacs à fleurs pour les trottoirs

Le conseiller municipal du quartier Capital, Shawn Menard, attend toujours de voir la verdure promise sur les premiers plans de réaménagement du parc Lansdowne.

Il y a beaucoup d'asphalte ici à Lansdowne et il peut y faire chaud. Nous avons donc besoin de bons arbres pour combattre l'effet d'îlot de chaleur urbain que nous observons , a-t-il expliqué.

Un plan datant de 2012 prévoyait que les trottoirs et les rues du parc Lansdowne seraient bordés d'arbres, mais cette verdure n'a jamais vu le jour. Photo : Gracieuseté OSEG

Le succès de la Ville d'Ottawa en matière d'arbres urbains est mitigé, a ajouté M. Menard, montrant en exemple un petit arbre planté sur un trottoir public de la rue Bank, en face de Lansdowne.

Il en va de même sur d'autres routes réaménagées de la Ville, en raison du manque de profondeur du sol et des dommages causés par les polluants.

Le conseiller municipal Shawn Menard explique que la Ville a eu du mal à planter de nouveaux arbres à la suite des projets de rénovation des rues. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

M. Menard a indiqué que dans le cadre d'un projet pilote, la Ville plantera dix arbres sur la rue Bank, devant Lansdowne, dans des jardinières spéciales qui utiliseront les eaux pluviales collectées sur le trottoir et la route.

L'objectif est d'éloigner les eaux pluviales des infrastructures de la Ville en les filtrant à travers la jardinière pour en retirer le sel et d'autres contaminants, puis en utilisant l'eau pour irriguer les arbres.

Les arbres nécessitent du travail et des investissements , a estimé M. Menard, qui s’attend à ce que ces jardinières soient installées à partir de 2024. Il ne s'agit pas de simplement les planter et c’est fini.

Le couvert végétal de la Ville d'Ottawa a subi de nombreux dommages au cours des 12 derniers mois, notamment à la suite du derecho de mai dernier et de la tempête de verglas survenue au début du mois.