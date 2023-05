Maison des aînés de Rimouski : le tiers des employés recrutés

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent est toujours à la recherche de personnel afin de pourvoir les 190 postes reliés à l'ouverture de la Maison des aînés de Rimouski.

La maison doit ouvrir cet automne de façon progressive, à l'instar de plusieurs autres maisons des aînés, en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

C’est du personnel supplémentaire qui doit aller en longue durée et on voit que dans les CHSLD on a toujours besoin de personnel, donc je ne vous cacherai pas qu’il y a un défi [pour l'embauche de personnel] , affirme le président-directeur général du CISSS , Jean-Christophe Carvalho.

Comme les maisons des aînés sont des milieux innovants et attractifs , selon le Dr Carvalho, elles attirent certains travailleurs qui sont déjà à l'emploi du CISSS . Une embauche trop rapide pourrait donc entraîner une pénurie de personnel dans d'autres secteurs.

Quand on ouvre des postes, parfois il y a un certain mouvement de personnel au sein même de notre organisation, c’est là que ça engendre des phénomènes aux ressources humaines qu’il faut être capables de gérer au niveau de la transition , dit-il.

À Rivière-du-Loup, la maison des aînés a ouvert ses portes en février dernier en accueillant 65 personnes sur une possibilité de 120. À l'heure actuelle, elle compte 72 résidents et 140 employés. L'ouverture complète de la maison doit se faire d'ici l'automne, mais pour ce faire, 90 autres personnes devront être embauchées.

La Maison des aînés de Rivière-du-Loup a ouvert ses portes en février 2023. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Le projet de maison des aînés à Rimouski a coûté 50,7 millions de dollars, soit 2,5 millions de dollars de moins que prévu, selon la Société québécoise des infrastructures (SQI).

Une cinquantaine de personnes pourront s'y installer lors de l'ouverture cet automne. Le nombre de résidents devrait monter à 72, sa pleine capacité d'accueil, d'ici la fin de l'année 2023.

Avec la collaboration de Pierre Chapdelaine de Montvallon