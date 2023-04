Les grévistes de la fonction publique fédérale s’impatientent et manifestent

Il est fort possible qu'à quelques endroits au Canada, dont ici à la douane de Lacolle, on va ralentir la circulation , a prévenu Yvon Barrière, vice-président régional exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) pour le Québec.

La grève est notre dernier levier pour pousser le Conseil du Trésor à venir négocier , a-t-il ajouté.

Les manifestants se sont rendus à Saint-Bernard-de-Lacolle à bord d'une quinzaine d'autobus. En milieu de matinée, les véhicules pouvaient néanmoins circuler au poste-frontière. Des policiers formaient un barrage pour empêcher les grévistes d'avancer plus près des guérites.

Pendant ce temps, dans le quartier Sainte-Foy, à Québec, d'autres fonctionnaires en grève manifestent dans les rues. De semblables manifestations s'étaient tenues, la veille, à Shannon, ce qui a incité les directions de trois écoles de cette ville à suspendre les cours, jeudi, dans la crainte que de nouveaux mouvements de protestation entravent l'accès sécuritaire à l'école pour les élèves.

Mercredi, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, avait évoqué disposer d'une petite marge de manœuvre pour parvenir à une entente. Elle a du même souffle invité les grévistes à réduire leurs demandes au plan salarial.

Mais pour l' AFPC , les offres du gouvernement canadien sont insuffisantes pour rattraper le taux d'inflation, explique M. Barrière. Ce dernier dit espérer que Mme Mona Fortier et son équipe comprennent le message qu'on veut négocier, et ça, le plus rapidement possible .

À Laval, des syndiqués de l'Agence du revenu du Canada ont participé jeudi à une grande marche. Photo : Radio-Canada / Éric Plouffe

Plus de 155 000 fonctionnaires fédéraux, qui relèvent du Conseil du Trésor et de l'Agence du revenu du Canada, ont déclenché la grève le 19 avril. L'arrêt de travail touche près du tiers de tous les fonctionnaires du fédéral.

Les contrats de travail de ces employés en grève sont échus depuis juin 2021. Les points en litige sont les hausses salariales, le télétravail, la sécurité d'emploi et la sous-traitance.

En entrevue à Zone économie sur ICI RDI, mercredi, la présidente du Conseil du Trésor avait qualifié de raisonnable l'offre gouvernementale de 9 % d'augmentation salariale, sur trois ans. Pour cette même période, les syndiqués réclament 13,5 % d'augmentation.

Mercredi, des milliers de fonctionnaires s'étaient massés devant des immeubles fédéraux dans le but d'envoyer un message clair au gouvernement libéral.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette et Danielle Kadjo