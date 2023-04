Les employés du Centre des sciences sont « en colère », dit leur syndicat

Le syndicat représentant les 400 employés du Centre des sciences à Toronto dit que ses membres sont « en colère et confus » face au plan du gouvernement de Doug Ford de déménager le musée à la Place de l'Ontario sur les rives du lac Ontario.

Le premier ministre Ford a affirmé mardi que les employés étaient « ravis » de l'idée, mais le Syndicat de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) rétorque que ce n'est pas le cas.

Le SEFPO ajoute dans une déclaration que le nouveau Centre des sciences à la Place de l'Ontario serait plus petit que l'édifice actuel dans le nord de la ville, que les lieux seraient exigus et qu'il y aurait moins d'espace pour les expositions, en plus d'évoquer la possibilité de mises à pied.

Selon le syndicat, la plupart des employés actuels du Centre des sciences y travaillent depuis plus de 10 ans et habitent dans les quartiers avoisinants.