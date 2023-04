Victoires libérales aux partielles : « [Blaine Higgs] ne veut pas avoir de francophones »

Les libéraux ont conservé les circonscriptions électorales de Bathurst-Est—Nepisiguit—Saint-Isidore, de Restigouche-Chaleur et de Dieppe à l’issue des élections complémentaires de lundi.

Ces élections étaient perdues d'avance pour les progressistes-conservateurs, selon Blaine Higgs. Il dit qu’à l'exception peut-être des élections de 2010, ces électeurs ont toujours voté pour le Parti libéral même si on remonte 40 ans en arrière.

Mais Cy LeBlanc rappelle qu’il a été député progressiste-conservateur de Dieppe pendant plus de 10 ans dans les années 2000.

Nous autres, on s’est dit qu’on allait travailler jusqu’à la dernière minute. Puis, on a toujours eu une approche positive et les résultats ont été là, pas seulement pour une élection, mais trois réélections après ça , affirme M. LeBlanc.

Yvon Bonenfant a été élu député progressiste-conservateur de Madawaska—les-Lacs en 2010. Cette année-là, son parti a gagné des sièges dans toutes les régions francophones de la province.

« Monsieur Blaine Higgs dit qu’il ne gagnera pas d’élection dans les comtés francophones. C’est parce qu’il ne veut pas en avoir, des francophones, parce que dans le passé on a gagné des élections. » — Une citation de Yvon Bonenfant, ancien député progressiste-conservateur de de Madawaska—les-Lacs

S’il avait fait son travail, je pense qu’il aurait eu, oui, des chances de remporter au moins un siège sur les trois sièges , estime Yvon Bonenfant.

Le terrain est en effet plus difficile pour les progressistes-conservateurs chez les francophones depuis 2014. Mais il n’y a pas encore un an, Réjean Savoie s’est fait élire en l’emportant dans toutes les sections de votes acadiennes de la circonscription de Baie-de-Miramichi—Neguac.

Regardez, je pense que l’année passée on a eu l’exemple que c’est toujours possible, pour moi, dans ma circonscription. Je pense qu’on a établi un exemple , affirme Réjean Savoie.

Il ne tient pas rigueur à son chef d’avoir jeté la serviette aux récentes élections partielles.

C'étaient des châteaux forts libéraux. On ne peut pas dire qu’il y a eu un gros changement, en fait, de résultats , ajoute M. Savoie.

Les progressistes conservateurs ont également gagné dans l’ancienne circonscription de Nepisiguit en 2010. Cette région fait partie de la circonscription actuelle de Bathurst-Est—Nepisiguit—Saint-Isidore où la cheffe libérale, Susan Holt, s’est fait élire lundi.

