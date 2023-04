« Une situation inacceptable », selon le Syndicat de l’enseignement de l'Estrie

Les propos de l'enseignante, captés grâce à un appareil d’enregistrement audio, ont été vivement dénoncés par les parents. D'ailleurs, le Service de police de Deux-Montagnes a confirmé le dépôt de deux plaintes, lundi, par deux parents d’élèves, pour voies de fait et intimidation.

À la suite d’un conseil d’établissement tumultueux, le directeur de l’école de Sainte-Marthe-sur-le-lac, Éric Campeau, a été suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée.

Cette histoire, bien qu'elle n'ait pas été vécue ici dans la région selon le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, fait tout de même réagir.

Son président, Richard Bergevin, qualifie la situation d'inadmissible et de regrettable. L'automne dernier, on a fait un sondage pour évaluer la violence qui était faite envers les enseignants. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même situation, mais il y a une chose qui est commune, c'est que la violence, peu importe qu'elle vienne des parents, des élèves ou des enseignants, ce n’est pas acceptable. Nous, ce qu'on avait demandé, c'est qu'il y ait une politique de tolérance zéro envers la violence.

Toutefois, selon lui, l'événement qui a eu lieu dans la région des Laurentides témoigne d'un autre problème.

Ce qu’il est important de mettre en évidence ici, c'est la souffrance dans certains milieux. Il y a une situation de souffrance, de détresse, quand les enseignants se retrouvent dans des classes où c'est très difficile de faire progresser les élèves. [...] Souvent, nos classes débordent d'élèves qui ont des difficultés. Au point de vue psychologique [pour l'enseignant] c'est très difficile de voir un élève qui est en souffrance et qui a de la difficulté à lire, à écrire ou à compter. On connaît les façons de faire pour les faire progresser, mais parce qu'on a trop de cas dans nos classes, on n'est pas capable d'aider tout le monde à la hauteur de leurs besoins.

Selon Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, la situation vécue dans les Laurentides peut témoigner de la souffrance dans certains milieux scolaires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / John Naïs

Richard Bergevin souhaite que cet incident permette d’ouvrir la discussion dans les centres de services scolaires. On pense que les enseignantes et les enseignants autant que les directions d'école et les élèves doivent s’entraider. Il faut s'assurer que tout le monde est bien supporté et bien accompagné dans ces situations-là. Surtout, il faut être prêt à agir.

Ce dernier ajoute qu'il faut être prudent avec des enregistrements de la sorte puisque les propos diffusés peuvent être sortis de leur contexte.