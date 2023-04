Un canton en Ontario bannit le drapeau gai des installations municipales

Seuls les drapeaux canadien, provincial et municipal pourront être hissés devant les édifices du canton de Norwich dans le Sud-Ouest de l'Ontario, en vertu d'une décision des élus locaux qui disent vouloir « maintenir l'unité » de la communauté.

La motion adoptée mardi par les élus, à 3 contre 2, interdit le drapeau arc-en-ciel, notamment.

Pour l'instigateur de la motion, John Scholten, il s'agit d'une question « d'unité » et « d'harmonie ».

En n'autorisant que les drapeaux [gouvernementaux], nous pouvons coexister dans la paix et l'harmonie, peu importe nos croyances , dit-il.

« Si on ouvre la porte aux drapeaux représentant des groupes, des organisations ou des idéologies en particulier, on va diviser [les gens] plutôt que les unir. » — Une citation de John Scholten, conseiller municipal

Selon lui, si le comté autorise un drapeau en particulier, les élus se retrouveront avec de multiples requêtes d'autres groupes.

En revanche, les banderoles décoratives ou faisant la promotion des commerces du centre-ville peuvent toujours être accrochées aux lampadaires.

Critiques

Pour le résident Cody Neville, qui est homosexuel, la décision du canton envoie un message : les membres de la communauté LGBTQ+ ne sont pas importants.

« C'est comme si on revenait des décennies dans le passé. » — Une citation de Cody Neville, résident

De dire que j'ai le cœur brisé est un euphémisme , ajoute-t-il.

Le comté a aussi rejeté une motion qui aurait déclaré que juin était le mois de la Fierté dans la municipalité.

L'an dernier, la municipalité d'un peu plus de 11 000 résidents a recensé plusieurs cas de vol et de vandalisme touchant des drapeaux et des banderoles LGBTQ+.