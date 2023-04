Les Wanderers d’Halifax disputent leur match d’ouverture à domicile ce week-end

Les Wanderers ont lancé leur cinquième saison dans Première ligue canadienne (CPL) le 15 avril et ont obtenu deux matchs nuls en deux matchs sur la route.

Maintenant, tous les joueurs du club sont ravis de jouer leur premier match à domicile devant leurs admirateurs. Je pense qu’on a la meilleure ambiance de toute la ligue , confie le capitaine des Wanderers, Andre Rampersad. J'ai l'impression d'avoir de la chance de représenter la ville d'Halifax.

Andre Rampersad en est maintenant à sa cinquième saison avec les Wanderers d’Halifax. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

Il joue pour la franchise depuis son premier match. Il est originaire de Trinité-et-Tobago et l'un des six joueurs venus d’ailleurs dans l'équipe. Dix-sept joueurs de l'alignement sont en fait canadiens.

C'est toujours très excitant de voir l'herbe devenir plus verte et toute l'activité ici sur le terrain , admet le président des Wanderers, Derek Martin. Il semble que ça s'annonce comme une journée de beau temps, et nous espérons une grande foule.

L'équipe a un nouvel entraîneur cette saison. L'entraîneur de soccer de longue date d'Halifax, Stephen Hart, s'est séparé de l'équipe après la saison dernière. Stephen Hart avait été nommé premier entraîneur-chef de l'histoire des Wanderers en 2018 avant même la première saison de la Première ligue canadienne. En 2020, il a été nommé entraîneur CPL de l'année après avoir dirigé Halifax à une apparition en finale de la ligue.

Patrice Gheisar est le nouvel entraîneur des Wanderers d’Halifax. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

Le travail est désormais entre les mains de Patrice Gheisar.

Je connais l'entraîneur Hart depuis très longtemps, donc je savais en arrivant ici que les fondations qu'il avait posées étaient déjà incroyables , dit le nouvel entraîneur. En ce moment, nous essayons simplement de créer une bonne chimie entre nos joueurs.

Cette année marque la cinquième saison de jeu pour les Wanderers d’Halifax. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

Les huit équipes de la ligue vont disputer 28 matchs dans la saison et les séries éliminatoires commencent en octobre. Tous les matchs sont joués le week-end.

La saison 2023 offrira aussi une couverture supplémentaire pour les admirateurs de football à l'étranger. Tous les matchs de la ligue seront disponibles via Fox Sports aux États-Unis et via d'autres diffuseurs sélectionnés dans le monde et aussi sur l’internet et via l'application OneSoccer.