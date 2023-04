Peu importe l’augmentation, des licenciements pourraient suivre dans la fonction publique

Le gouvernement libéral sera soumis à une pression énorme pour contrôler les dépenses, selon les observateurs, y compris en réduisant les effectifs de la fonction publique.

Et si les décisions de licencier sont prises en fonction de l'ancienneté – un sujet qui a été abordé au cours des négociations actuelles – les personnes embauchées pendant la pandémie de COVID-19 pourraient être les premières à partir.

Le Conseil du Trésor a lui-même chiffré le coût de la demande syndicale d'une augmentation salariale annuelle de 4,5 % – soit 13,5 % cumulés sur trois ans, mais en réalité plus élevés pour la majorité des grévistes – à plus de trois milliards de dollars de dépenses supplémentaires par an.

L'AFPC demande une augmentation salariale annuelle de 4,5 % sur trois ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

Ce chiffre ne tient toutefois pas compte du fait que les travailleurs de l'Agence du revenu du Canada réclament même beaucoup plus.

Il ne tient pas non plus compte de l'effet d'entraînement que les augmentations de salaire proposées pourraient avoir sur d’autres négociations pour le renouvellement de conventions collectives.

Une négociation comme référence

Les membres de l 'AFPC qui sont en grève représentent un pourcentage important de la fonction publique fédérale. L'accord qu'ils concluront servira donc de référence , selon l’ancien directeur parlementaire du budget du Canada, Kevin Page, qui dirige aujourd'hui l'Institut des finances publiques et de la démocratie de l'Université d'Ottawa.

Tous les autres groupes de négociation vont s'en inspirer. Et cela deviendra effectivement une base pour leurs négociations.

Des signes indiquent déjà cet effet auprès de diverses unités de négociation, représentant chacune un groupe différent de fonctionnaires fédéraux.

En début de semaine, l’un d’eux représentant plus de 8000 travailleurs de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déclaré qu'il devait retourner à la table des négociations, mardi. Mais ce ne sera pas le cas tant que la grève actuelle se poursuivra, a ajouté l’unité syndicale dans un communiqué de presse.

Une chose est sûre : la grève en cours des membres de l’ AFPC , en tant qu’action génératrice, servira de fondement aux futurs gains pour tous les travailleurs et travailleuses du pays , a écrit l’équipe de négociation.

La pandémie a fait gonfler les effectifs

Selon un rapport publié au début du mois par le Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB), la fonction publique fédérale a augmenté ses effectifs de quelque 30 000 emplois au cours des deux dernières années, portant le coût total des dépenses en personnel à environ 60,7 milliards de dollars au cours du dernier exercice financier.

C'est 14,4 milliards de dollars de plus que pour l'année fiscale 2019-2020, avant la pandémie.

Si chacun de ces employés à temps plein recevait une augmentation annuelle de 4,5 %, le DPB estime que cela coûterait 19,7 milliards de dollars sur cinq ans.

Cela demeure toutefois le scénario le plus coûteux, car il prévoit que tous les fonctionnaires fédéraux obtiennent une telle augmentation et pas seulement ceux qui sont actuellement en grève.

Il s'agit néanmoins d'un exercice utile dans le cadre d'une négociation collective difficile et qui s’étire, juge M. Page.

Cela met la pression sur les deux parties pour qu'elles trouvent une solution qui soit responsable sur le plan financier , a-t-il ajouté.

Le président national de l' AFPC , Chris Aylward, a déclaré mercredi à l'émission de CBC , Power and Politics, que le syndicat avait déjà fait des concessions par deux fois en ce qui a trait à sa revendication salariale, et que les 13,5 % sur trois ans réclamés sont inférieurs au taux d'inflation.

Toutefois, M. Aylward n'a pas précisé combien le syndicat a concédé.

Une pression pour réduire les effectifs

Le gouvernement Trudeau entame cette grève en subissant déjà des pressions pour réduire les dépenses.

Dans son budget 2023, Ottawa prévoit un déficit de 40,1 milliards de dollars. Le gouvernement s'est toutefois engagé à maintenir les déficits à un niveau relativement stable au cours des années suivantes.

La conclusion d’une nouvelle entente avec une grande partie des travailleurs fédéraux qui prévoirait une augmentation de salaire de 4,5 % par an aurait l’effet inverse, estime M. Page.

Nous saurions tout de suite que le gouvernement n'est pas sérieux dans sa volonté de maintenir la trajectoire de réduction du déficit.

Kevin Page est un ancien directeur parlementaire du budget du Canada. Il travaille aujourd'hui à l'Institut des finances publiques et de la démocratie de l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

C'est pourquoi il sera difficile pour le gouvernement d’aller au-delà de l’augmentation salariale annuelle de 3 % proposée, poursuit M. Page.

Les dépenses fédérales ont augmenté pendant la pandémie en raison des difficultés économiques.

Cependant, maintenant que la situation s'est améliorée, les pressions sont fortes pour que le gouvernement limite ses dépenses afin de disposer des réserves nécessaires pour injecter des fonds de relance si l'économie canadienne devait de nouveau plonger, explique Parisa Mahboubi, analyste politique principale à l'Institut C D. Howe.

Nous pourrions être confrontés à une nouvelle récession, et le gouvernement doit s'y préparer , rappelle-t-elle.

Des conséquences inattendues

Mercredi, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, n'a montré aucun signe d'inflexion par rapport à l'offre fédérale d'augmenter les salaires de 9 % sur trois ans - une offre qui, selon elle, reflète la recommandation de la Commission d’intérêt public créée plus tôt pour relancer les négociations.

L' AFPC doit commencer à aligner ses revendications sur les recommandations de la Commission de l'intérêt public , a déclaré Mme Fortier dans un communiqué de presse.

Les négociations bloquent notamment sur la question salariale. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Ils nous disent que nous devons bouger , a répliqué M. Aylward lors d'un rassemblement sur la colline du Parlement, mercredi. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les négociations, Madame Fortier.

Cependant, plus l'augmentation salariale sera élevée, plus il est probable que cela aura des conséquences sur la main-d'œuvre, y compris de potentiels licenciements, estiment M. Page et Mme Mahboubi.

Si les augmentations salariales se situent dans la fourchette haute, soit les impôts augmenteront, soit il y aura une certaine limitation de la croissance du gouvernement , calcule M. Page.

Au minimum, [il faudrait] geler les embauches à un moment ou à un autre , dit-il.

Au mérite ou à l’ancienneté?

En cas de licenciements, l' AFPC a demandé par le passé que les décisions soient prises en fonction de l'ancienneté au travail.

Les droits d'ancienneté sont fondés sur l'idée que le temps passé par un employé chez un employeur devrait compter , a expliqué un porte-parole de l' AFPC , mercredi. Cela protège contre le favoritisme et le pouvoir discrétionnaire de la direction.

Le Conseil du Trésor s'est dit prêt à considérer l'ancienneté comme un critère, mais pas uniquement.

En ce qui concerne l’ancienneté, nous avons proposé la possibilité de demander conjointement à la Commission de la fonction publique d’envisager de faire de l’ancienneté un facteur à prendre en compte, après le mérite, lorsque des décisions sont prises pour ajuster la taille de la fonction publique , a déclaré Mme Fortier dans une lettre ouverte adressée cette semaine aux grévistes.

Les travailleurs fédéraux qui ont rejoint le service public lorsque sa taille a explosé pendant la pandémie pourraient voir leur emploi sérieusement menacé, selon Mme Mahboubi.

Il y a toujours des perdants et des gagnants lors des négociations.

M. Page reconnaît que les perspectives d'embauche pourraient être limitées.

Dans un marché du travail relativement tendu, je réfléchirais à changer de poste.