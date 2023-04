« Il y a eu une victime, il aurait pu y en avoir six. »

Dans son rapport, la coroner Géhane Kamel critique sévèrement non seulement le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) mais aussi le ministère de la Sécurité publique, les villes de l’agglomération de Montréal, la Garde côtière canadienne et Transports Canada.

Le 17 octobre 2021, le pompier Pierre Lacroix est décédé pendant une opération de sauvetage qui a mal tourné dans les rapides de Lachine, dans le fleuve Saint-Laurent. Lui et trois autres pompiers à bord de l’embarcation 1864 ont tenté d’éviter à deux plaisanciers en panne d’être emportés par les rapides. Ironie du sort, les plaisanciers s’en sont sortis, mais c’est l'embarcation qui a chaviré. Trois pompiers se sont trouvés sous le bateau, dont Pierre Lacroix, qui y est resté coincé.

D'emblée, la coroner note que tous les témoins ont décrit Pierre Lacroix comme un pompier prudent, consciencieux et rassembleur. Malgré ses nombreuses années d’expérience, aucune formation de navigation en eaux vives ne lui avait été donnée. Elle note qu’il n’a pas non plus suivi de formation pratique pour le remorquage d’un bateau ni pour l’autosauvetage en eaux vives. C’est un homme engagé pour lequel la mission de sauvetage lui était tatouée sur le cœur , écrit Géhane Kamel.

La coroner a d’ailleurs constaté, lors de son enquête, qu’aucun des pompiers dans l’embarcation n’a émis de réserve quant à la mission de sauvetage. Ils étaient devant nous, on a peut-être eu une vision tunnel, mais on était déterminés à les ramener , a raconté un des pompiers.

Durant l’enquête, un des pompiers impliqués ce soir-là a aussi indiqué : Si l’on m’avait donné l’ordre, j’aurais cessé la tentative de sauvetage, mais s’il était arrivé malheur aux plaisanciers, je m’en serais voulu toute ma vie . Mais la coroner est claire : personne n’a donné l’ordre de cesser la mission ce soir-là, y compris le poste de commandement (PC) installé sur la rive sud par le SIM .

La coroner Géhane Kamel. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Manque de coordination

La coroner ne mâche pas ses mots sur les problèmes de coordination des diverses organisations appelées sur le terrain. Pour le SIM , il y a d’abord un manque de connaissances évident. Aucun officier du PC n’avait de formation en sauvetage nautique. Les décisions des officiers [...] sont prises en toute bonne foi, mais malheureusement, elles ne sont pas optimales , écrit Géhane Kamel. Pourtant, c’est cette équipe qui tente de quadriller les zones de recherche.

« Dans un événement de cette ampleur, le PC du SIM devient le scene commander mais visiblement, lui-même n’était pas en mesure de positionner tous les bateaux à l’eau. Les indications transmises au Centre secondaire de sauvetage maritime (MRSC) Québec de la Garde côtière canadienne sont parfois erronées. » — Une citation de Extrait du rapport de la coroner Géhane Kamel

Elle constate qu’une désorganisation s’est installée entre les différents partenaires. Il y a plusieurs consignes, mais pas de coordination.

Elle signale aussi plusieurs lacunes dans l’équipement et la gestion de l’opération :

Aucun pompier n’est muni de balises de localisation, et le voyant lumineux dont les pompiers disposent pour être repérés est inefficace;

Le bateau n’avait pas de radiobalise de localisation de sinistre ni de radio VHF portative et étanche;

Un pompier tombé à l’eau y est resté 23 minutes et un autre a dû monter à bord de l’embarcation des plaisanciers avant d’être secouru;

L'embarcation 1864 est sorti seul en mission de sauvetage. Le triste événement nous rappelle qu’au moins deux embarcations devraient être mises à l’eau simultanément pour parer à d’éventuels chavirements;

Certains chefs aux opérations du SIM ne connaissent pas l’entente opérationnelle pour assistance en cas d’incident nautique;

L’équipe de la garde côtière a perdu le contrôle de la situation, la qualifiant de chaotique.

La coroner Géhane Kamel a enquêté sur la mort du pompier Pierre Lacroix. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Motomarines nécessaires

Plusieurs pompiers ont dénoncé des problèmes liés au HammerHead, qui était la principale embarcation de sauvetage du SIM . Des bris mécaniques à répétition et l'absence d’un deuxième moteur sur l’embarcation en cas de panne du premier ont souvent été mentionnés à Enquête, qui avait révélé que les HammerHead ont été maintenus en fonction malgré deux chavirements antérieurs à celui qui a causé la mort de Pierre Lacroix.

Malgré plusieurs témoignages, la coroner conclut que le soir du 17 octobre 2021, le bateau n’est pas en cause. Elle indique que selon le récit d’un des pompiers à bord de l'embarcation, le bateau est en ordre à leur départ de mission. Elle doute que si le bateau avait possédé deux moteurs, les pompiers n’auraient pas chaviré. La coroner ne s’y attarde pas longuement, considérant le retrait de ces embarcations par le SIM à la lumière de « diverses informations portées à l’attention de la direction dans le cadre de la préparation du reportage de Radio-Canada », et d’autant que le SIM a maintenant remplacé les HammerHead par de nouvelles embarcations.

Mais justement, ces bateaux sont achetés pour l’ensemble des casernes nautiques et, de ce fait, pour tous les types de cours d’eau ceinturant l’île de Montréal. Le défi reste de taille , croit Géhane Kamel, qui recommande au SIM d’être prêt à toute éventualité en ayant au moins deux motomarines prêtes à intervenir près des zones où l’on trouve des rapides.

Elle estime qu'un nombre limité de pompiers devraient être formés sur ces motomarines et que le SIM devrait constituer une équipe surspécialisée de tout au plus 30 pompiers pour couvrir les plages horaires estivales.

Voici la zone dans le fleuve où les pompiers n'interviendront pas. Photo : Radio-Canada

Zone d’exclusion, limite imaginaire

Au cœur de l’enquête, il y avait toute la question autour de la zone d’exclusion, c’est-à-dire une zone considérée comme dangereuse et où les pompiers n’ont plus le droit d’intervenir depuis que le SIM a émis une directive de non-intervention à l’interne. La coroner Kamel se range à l’idée d’un de ses experts-conseils, Hubert Desgagnés, retraité de la garde côtière spécialisé en recherche et sauvetage, qui est d’avis que la problématique [...] est que sa limite amont n’est pas facilement visible, et trop près des rapides eux-mêmes .

La coroner retient aussi une image forte évoquée par le président de l’Association des pompiers de Montréal, le syndicat des pompiers : L’établissement d’une zone interdite, a dit Chris Ross lors des audiences, c’est comme si on disait aux citoyens qui se trouvent au troisième étage d’un immeuble qui brûle qu’on ne peut pas aller les chercher parce qu’on ne monte pas plus haut que le deuxième étage .

« Cette image à elle seule m’a convaincue qu’il serait utopique de croire qu’une limite imaginaire dans le fleuve Saint-Laurent serait une barrière pour contrecarrer le sens du devoir des pompiers qui ont pour mission, notamment, de sauver des vies humaines. » — Une citation de Extrait du rapport de la coroner Géhane Kamel

Elle note d’ailleurs que plusieurs citoyens vont dans cette zone pour y pratiquer des sports nautiques. Elle demande au SIM de revoir la zone d’exclusion : elle croit qu’il faut donc mieux former les pompiers plutôt que leur interdire d’y aller.

Il m'apparaît nécessaire d’éliminer le danger à la source. Imaginer qu’un pompier ne tentera pas le tout pour le tout malgré une ligne imaginaire est un vœu de l’esprit. Il y aura toujours des plaisanciers sur le fleuve et la Ville de Montréal encourage ses citoyens à profiter de ses berges. De ce fait, nous sommes en droit de nous attendre à ce que des services d’urgence soient offerts à la population et malheureusement, ils impliquent des risques et des dangers pour ceux qui les dispensent , ajoute-t-elle.

Un panneau de sécurité flotte en amont des rapides Lachine. Photo : Radio-Canada / Julie Dufresne

Rapides mal indiqués

Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la coroner qu’il doit y avoir une bien meilleure mise en garde quant à la proximité d’une zone dangereuse. Pour les plaisanciers, aucune indication n’est présente sur les berges et seul un panneau flottant d’environ un mètre sur un mètre, situé à plus de 8 kilomètres en amont des rapides de Lachine, en plein milieu du fleuve, avise d’un danger. Cette bouée d’avertissement avait même été retirée une semaine avant le chavirement de l'embarcation pour son entretien annuel. En plus, il n’y avait aucun panneau d’avertissement à la descente de Lachine pour informer les plaisanciers de la proximité des rapides et aucun avertissement n’est visible concernant les rapides sur l’une ou l’autre des structures de pont.

Géhane Kamel recommande à la Garde côtière de s’assurer que des balises soient mises en place, d’installer des panneaux d’avertissement sur les structures des deux ponts avec feux clignotants sensibles au déplacement d’une embarcation et d’ajouter deux autres bouées d’avertissement en amont des ponts.

À l’ensemble des villes de l’agglomération de Montréal, elle recommande d’identifier pour le public, une zone de danger à l’est du pont Honoré-Mercier à partir des berges du fleuve Saint-Laurent ainsi que des panneaux d’avertissement dans les descentes à bateau de Lachine pour prévenir les plaisanciers des risques à proximité. De manière plus large, de cartographier les descentes de bateaux publiques sur l’île de Montréal et y installer les indications de sécurité requises avant la mise à l’eau en fonction du plan d’eau.

Un bateau HammerHead remorqué. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Sauvetage nautique, enfant pauvre du SIM

Le soir du 17 octobre 2021, aucun des pompiers n’avait de formation en eaux vives et le poste de commandement ne comptait pas d’officiers qualifiés en sauvetage nautique.

« Il y a eu une victime, il aurait pu y en avoir six. » — Une citation de Extrait du rapport de la coroner Géhane Kamel

Pourtant, comme le révélait Enquête, dès 2013, un ex-chef responsable du secteur nautique et glace au SIM avait signalé à la direction de multiples lacunes en matière de formation. La coroner note que Benoit Martel avait alors relevé à la direction du SIM la nécessité d’offrir des formations pratiques sur les bateaux et le problème de rétention du personnel spécialisé, notamment.

Toujours en 2013, un ancien instructeur recommandait que pour le développement de la spécialité nautique, il était essentiel d’acquérir le certificat de formation de conducteur de petits bâtiments [embarcations nautiques, NDLR].

Des enjeux toujours contemporains , note la coroner, qui pose la question : Pourquoi cela a-t-il perduré? Je ne pourrais être catégorique sur les intentions qui sous-tendent les décisions du SIM , mais force est de constater que le sauvetage nautique est demeuré l’enfant pauvre de l’organisation .

La coroner se questionne aussi sur l’autoformation. La formation, bien que documentée, écrit la coroner, devient aléatoire d’une caserne à l’autre, selon le suivi et les compétences nautiques du capitaine. Le pire scénario de formation est un enseignement non uniforme du sauvetage nautique par les pairs.

Le SIM a déjà prévu que les programmes de formation internes existants feront l’objet d’un examen approfondi et d’une mise à jour dans les mois à venir. Mais la coroner déplore que l’organisation ait réfréné des initiatives personnelles de formation par certains instructeurs. Elle donne l’exemple d’un capitaine qui a tenté de participer à ses frais à des formations externes et qui s’est vu refuser l’accès à ces formations.

Québec interpellé

La coroner relève que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal date de 2004. Ce règlement ne prévoit pas de manière spécifique le sauvetage nautique ni le niveau de service attendu par les services incendies en fonction de leurs territoires respectifs.

« Il y aurait certainement intérêt pour le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l’Éducation de s’assurer d’une mise à niveau tant en fonction des obligations des municipalités que des formations requises. » — Une citation de Extrait du rapport de la coroner Géhane Kamel

Elle juge que le ministère doit aussi réviser dans les meilleurs délais le guide relatif aux opérations des services de sécurité incendie en y incluant des orientations précises en matière d’interventions nautiques afin de baliser les normes et les bonnes pratiques à l’échelle provinciale, et ce, en tenant compte des plans d’eau desservis par le service de sécurité incendie .

Elle note par ailleurs qu'au Québec, il n’y a aucun programme de formation et certification pour le sauvetage en embarcation. Elle estime qu’il faut établir un programme de maintien des compétences en matière nautique soutenu par des instructeurs qualifiés et reconnus.

Une formation en ligne de trois heures suffit pour pouvoir passer l’examen de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance de Transports Canada. Une fois l’examen réussi, il faut juste payer 50 $. La carte est alors valide à vie et aucun cours pratique de navigation n’est requis. Photo : iStock

Permis trop facile à obtenir

La coroner ne manque pas de relever la déconcertante facilité pour obtenir un permis de navigation pour les plaisanciers en général. Lors de l’enquête, nous avons appris que les deux plaisanciers avaient obtenu leur permis de navigation lors d’activités parascolaires alors qu’ils étaient au secondaire. Au moins 10 ans se sont écoulés entre l’obtention d’un permis et l’achat de ce bateau. Aucune exigence additionnelle n’est requise.

La formation est offerte en ligne et trois heures suffisent pour pouvoir passer l’examen de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance de Transports Canada. Il n’y a pas d’âge minimum pour obtenir la carte. Une fois l’examen réussi, il faut juste payer 50 $. La carte est alors valide à vie et aucun cours pratique de navigation n’est requis.

Bien que je n’aie pas eu l’occasion de questionner Transports Canada sur le règlement encadrant l’obtention du permis, je demeure perplexe quant aux conditions relativement simples pour conduire une embarcation , écrit la coroner Kamel.

« Il est donc souhaitable que l’encadrement législatif et réglementaire soit revu quant à l’obtention de cette carte. [...] Je crois que des exigences en matière d’âge minimal devraient également faire partie de cette réflexion. » — Une citation de Extrait du rapport de la coroner Géhane Kamel

Des communications difficiles

Du point de vue de la Géhane Kamel, cette soirée du 17 octobre a illustré l’importance de revoir les ententes entre les différentes organisations, en ce qui concerne les responsabilités de chacune.

Selon elle, il faut également mettre en place des simulations tous les trois ans avec les partenaires impliqués, dont la Garde côtière canadienne, le SPVM et les services d’incendie limitrophes. Elle donne en exemple la dernière entente entre le SIM et la Garde côtière qui remonte à 1994 et qui n’a jamais été rediscutée.

« Ce n’est pas parce que le fédéral réglemente la navigation qu’il est responsable de toutes les activités de sauvetage. Cette responsabilité est partagée entre les différents paliers de gouvernement et il est primordial que chacun puisse jouer son rôle de manière optimale lors de situation d’urgence. » — Une citation de Extrait du rapport de la coroner Géhane Kamel

J'espère que les gens vont en prendre bonne note

Benoit Martel, l’ex-chef du secteur nautique et glace, se réjouit des conclusions de ce rapport. Je l'ai toujours mentionné et je le maintiens encore : j'espère que les gens vont en prendre bonne note et qu'il va y avoir des améliorations à la suite de ce rapport-là, parce que maintenant, c'est quelqu'un de l'externe qui vient mentionner que le service de ces équipes-là est l'enfant pauvre.

La famille de Pierre Lacroix, qui a pu aussi consulter le document, est soulagée par le contenu du rapport. Ce rapport-là, il est juste. Je crois aussi qu'on a été entendus , a réagi l’aînée des deux filles du pompier, Stéphanie Lacroix. Elle félicite la coroner d’avoir mis la formation au cœur de ses recommandations.

Stéphanie Lacroix, fille de Pierre, souhaite que ce rapport apporte des changements. Photo : Radio-Canada

Mon père était quelqu'un qui avait énormément d'expérience, un homme débrouillard. Mais ce n'était pas à lui d'aller chercher ces formations-là, c'était à l'employeur de les lui donner.

Stéphanie Lacroix déplore que le SIM n’ait pas réagi quand Benoit Martel a signalé les lacunes. Si ça avait été respecté il y a 10 ans, mon père serait ici aujourd'hui, et on ne serait pas en train de faire cette entrevue.

Tous les deux s’entendent maintenant pour dire qu’il ne faut surtout pas que ce rapport soit envoyé sur une tablette.

Le pompier Benoit Martel a été très critique à l'endroit de l'organisation des services de secours sur l'eau. Photo : Radio-Canada

J'ose espérer que cette fois-ci on va prendre plus au sérieux le sauvetage nautique, peu importe le nombre d'appels, dit Benoit Martel. Qu'on va s'en occuper et qu'on va s'attarder aux recommandations de la coroner. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par cette personne-là et par les gens venus témoigner.

Ce n’est pas terminé, c'est juste le début, ajoute Stéphanie Lacroix. Géhane Kamel a fait ce qu'elle pouvait faire dans l'exercice de ses fonctions de coroner, mais là, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a beaucoup de failles et beaucoup de choses à améliorer.

Ni le SIM, ni la Ville de Montréal, ni le Syndicat des pompiers n'ont voulu commenter nos informations. Ils attendent le dépôt officiel du rapport.