Réfection du pont de Mont-Brun : un détour de 30 kilomètres attend les citoyens

Près de 150 citoyens se sont massés dans le centre communautaire Clovis-Guay mercredi soir afin d’assister à une séance d’information sur la réfection du pont organisée par le ministère des Transports.

Près de 150 personnes ont assisté à la séance d'information. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les travaux, qui doivent commencer dès cet été, prévoient notamment le remplacement du tablier en bois par une nouvelle dalle en béton armé.

Afin de sécuriser le pont, les culées, situées aux extrémités du pont, et les chevêtres, situés au-dessus des piles, seront reconstruits.

Selon l’échéancier présenté, les travaux s’amorceront le 5 juin prochain. Le pont sera fermé pour une période de 29 semaines en 2023. Il sera ensuite rouvert durant la période hivernale et sera fermé à nouveau pour cinq semaines au printemps 2024.

Si les soumissions déposées dans le cadre du processus d’appel d’offres présentement en cours ne répondent pas aux critères du ministère, le début des travaux pourrait être repoussé d’un an.

Les usagers de la route devront emprunter un détour de 30 kilomètres. Photo : Capture d'écran

Pour la durée des travaux, les usagers de la route devront emprunter un détour de 30 kilomètres les faisant passer par le rang Abijévis, le rang des Ponts et la rue du Souvenir, à Cléricy.

Un citoyen souhaitant traverser la rivière pour se rendre au garage ou à l’épicerie aura plutôt devant lui un trajet de 60 kilomètres, aller-retour.

De nombreuses personnes ont pris la parole afin d'émettre des commentaires ou de partager des préoccupations. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Conscients de la nécessité de réparer le pont, les citoyens de Mont-Brun présents à la rencontre étaient tout de même préoccupés par la longueur de ce détour. Au micro, plusieurs ont interrogé les représentants du ministère sur la possibilité d’aménager une passerelle piétonnière au-dessus de la rivière durant la durée des travaux.

C’est sûr. On économiserait. C’est des coûts énormes pour ceux qui veulent juste traverser. Ceux qui entretiennent la cantine durant la saison estivale, ceux qui s’occupent de la messe ou de l’épicerie. Ç’a l’air niaiseux, mais c’est des coûts pour eux et c’est beaucoup de transport versus ce que tu pourrais marcher, alors ça prend une solution absolument pour que physiquement, à pied, on puisse traverser , plaide Geneviève Migneault.

Geneviève Migneault est productrice agricole à Mont-Brun Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La productrice agricole soutient que le ministère doit retourner à la table à dessin pour offrir une solution supplémentaire, sans quoi la santé de ses animaux pourrait en souffrir.

En ayant des animaux de l’autre bord, il faut s’en occuper, donc c’est toute la logistique de ça qui est problématique. Quand j’ai un problème avec mes animaux de l’autre bord du pont, je ne peux pas faire 30 kilomètres pour me rendre à eux, il faut que je sois là bien avant ça. Il faut absolument que j’aie une passerelle pour pouvoir traverser. Au pire, j’ai un VTT l’autre bord et après je m’arrange. C’est ma grosse préoccupation, il faut que je puisse passer physiquement, à pied, le plus rapidement possible , dit-elle.

« Présentement je suis dans ma période de vêlage, je fais mes allers-retours trois fois par jour, ça me fait 60 kilomètres par jour pour aller voir mes animaux qui donnent naissance. C’est sûr que si je fais mon détour, je tombe à 180 kilomètres, ça n’a aucun bon sens. » — Une citation de Geneviève Migneault

Le ministère à l’écoute des préoccupations

Parmi les préoccupations soulevées par les citoyens figure le piètre état des voies de circulation formant le détour.

Nicole Gaulin est conseillère en communications au ministère des Transports Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La conseillère en communications au ministère des Transports, Nicole Gaulin, assure que des moyens seront pris pour que le chemin soit sécuritaire.

On s’engage à ce que le chemin de détour qui est le rang des Ponts demeure dans un état carrossable et adéquat, qu’il demeure sécuritaire pour les gens qui vont l’emprunter. Je rappelle que c’est un chemin municipal. Pendant les travaux, le ministère va s’engager à l’entretenir. L’entrepreneur qui va être engagé pour faire les travaux va être tenu de le tenir en état , affirme-t-elle.

Mme Gaulin ajoute que de la signalisation sera ajoutée sur les routes avoisinantes pour avertir du détour et pour signifier aux automobilistes que les commerces de Mont-Brun demeurent accessibles.

Le ministère a par ailleurs invité les agriculteurs présents à rencontrer la direction des relations avec le milieu afin que ceux-ci puissent exprimer leurs préoccupations et faire valoir leurs besoins.