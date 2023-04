Une 7e voie sur le pont Laporte pour une circulation réversible est viable

C'est une des conclusions d'un rapport commandé par la CAQ dans le cadre du projet de tunnel Québec-Lévis. Il fait partie des six mille nouvelles pages d'études rendues disponibles par le MTMD, la semaine dernière, dans la foulée de l'abandon du lien autoroutier par le gouvernement de François Legault.

À la demande du ministère, Groupement mobilité inter-rives a évalué tous les liens existants, incluant le pont Pierre-Laporte, le pont de Québec et la traverse Québec-Lévis. L'objectif était d’augmenter la fluidité de la circulation des mouvements interrives aux heures de pointe pour un horizon court et moyen terme, c’est-à-dire avant la mise en service du tunnel , est-il précisé d'entrée de jeu dans le document qui s'intitule Solutions d’optimisation des liens existants , datant de janvier 2021.

La gestion dynamique du pont Laporte consisterait essentiellement à démolir la bande médiane existante sur une distance de 2,5 km en plus d’y ajouter une voie de circulation réversible au moyen d’une glissière de béton mobile à déplacement rapide.

Ainsi, il y aurait quatre voies en direction nord, le matin, et trois en direction sud. À l'inverse, il y aurait quatre voies en direction sud, en après-midi, et trois voies en direction nord. C'est le même scénario retenu, il y a quelques années, pour le pont Louis-Bisson qui enjambe la rivière des Prairies, sur l'autoroute 13, entre Laval et Montréal.

Le célèbre pont du Golden Gate, à San Francisco, fait appel à un « zipper » depuis 2015. Photo : Eekim, CC0, via Wikimedia Commons

Le coût de l'opération est estimé à 58,7 millions de dollars. Les auteurs de l'étude évaluent qu'il faudrait trois ans pour l'implanter.

Transparence

C'est une étude maintes fois réclamée par les maires de Québec. Bruno Marchand et Régis Labeaume avant lui l'ont tour à tour réclamé pour trouver une solution à court terme à la congestion aux heures de pointe au pont Laporte. Le maire Marchand exigeait un peu plus de transparence de la part du gouvernement.

La voie dynamique a toujours été balayée du revers de la main sans explication ou présentation par l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, et l'actuelle ministre, Geneviève Guilbault.

L'existence de cette étude a d'abord été révélée en 2021. À l'époque, le MTMD se basait sur les données préliminaires de l'étude pour affirmer qu'une 7e voie ne pouvait être envisagée parce que cela soulevait des préoccupations de capacité structurale et de sécurité routière .

L'ancien ministre des Transports, François Bonnardel Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le document parcouru par Radio-Canada affirme plutôt le contraire. Les auteurs ont évalué la structure du pont Laporte. Ils concluent qu'il s’avère que des inspections générales et des travaux de renforcement sont recommandés indépendamment des projets à venir pour cette structure. Cette étude a été réalisée avant que l'émission Enquête de Radio-Canada ne dévoile l'état préoccupant des suspentes du pont Pierre-Laporte, en juin 2022.

Par contre, au moment de mener ses travaux, Groupement mobilité inter-rives évoquait déjà le remplacement de suspentes endommagées en soulignant que cela n'empêche pas la réalisation d'une 7e voie. La solution est jugée viable au niveau structural.

Sécurité routière

L'autre enjeu touche la sécurité routière. L'implantation d'une voie de circulation réversible entraînerait probablement une baisse de la vitesse permise sur le pont à 70 kilomètres à l'heure, contrairement à 90 kilomètres à l'heure actuellement.

L'insertion d'une voie supplémentaire changerait la largeur des voies. Ainsi, celles situées au centre du pont seraient plus étroites. Elles seraient d'ailleurs interdites aux poids lourds qui devraient utiliser les voies latérales qui seraient légèrement plus larges. C'est le modèle également utilisé sur le pont Louis-Bisson.

L'étude rapporte que ces voies plus étroites pourraient augmenter le sentiment d’insécurité des conducteurs, lequel serait accentué lors d’épisodes de conditions routières difficiles, notamment en lien avec les conditions météorologiques. La réduction des vitesses permettrait d'atténuer cette sensation. Il est indiqué qu'en dehors des heures de pointe, la vitesse pourrait tout aussi bien être établie à 90 kilomètres à l'heure.

Plus grande capacité routière

La question est de savoir si ces changements permettraient d'accueillir plus de voitures sur le pont Pierre-Laporte. Le rapport indique que sur la période de pointe du matin, en direction nord et de l'après-midi, en direction sud, le pont pourrait accueillir 2700 véhicules de plus. Il s'agit d'une augmentation de la capacité de 14,3 %. La présence d’une 4e voie pourrait se traduire par de plus courtes files d’attente et par une réduction du temps de parcours , en après-midi notamment.

Il reste que l'étude démontre qu'en sens inverse de la congestion, ce réaménagement entraînerait des pertes de capacité pour les voitures. Il faudrait plus de temps pour traverser à Lévis le matin, et plus de temps pour rentrer à Québec en après-midi. C'est en partie en raison du changement de vitesse sur le pont Laporte. Selon les données présentées dans l'étude, certains automobilistes vont choisir de prendre le pont de Québec, là où la limite de vitesse permise est déjà de 70 kilomètres à l'heure.

L'étude souligne au passage que le projet n'est pas assujetti à la procédure d'évaluation des impacts sur l'environnement, ce qui pourrait limiter les délais avant le début de la réalisation des travaux.

Plusieurs solutions

En tout, l'étude comporte 16 scénarios. Cinq ont été retenus dont la gestion dynamique des voies du pont Pierre-Laporte. Les auteurs proposent aussi une optimisation des bretelles d'accès sur la Rive-Sud et la Rive-Nord à l'approche du pont, une amélioration des voies réservées à Lévis pour les autobus qui empruntent le pont de Québec et la mise en place d'une navette fluviale réservée exclusivement au transport collectif et actif. L'étude conclut que le tunnel Québec-Lévis, tel que proposé avant l'abandon du lien autoroutier, va devenir une option pour les automobilistes qui utilisent la traverse Québec-Lévis en ce moment.

L'ensemble de ces améliorations représentent une facture de moins de 300 millions de dollars, incluant l'achat de nouveaux traversiers, ce qui représente une fraction du prix du projet de tunnel Québec-Lévis qui avait été évalué à près de 10 milliards de dollars lors de la dernière mise à jour.