Le béton de chanvre, un isolant écologique qui gagne en popularité

Nous nous sommes intéressés au potentiel des biocomposites pour séquestrer le carbone , commente Katie Theall, étudiante à l'UBC et responsable de l'architecture du projet Third Space Commons.

Le béton de chanvre est constitué de fibre de chanvre, d’un liant, souvent le calcaire, et d’eau, explique Miroslava Kavgic, professeure adjointe au département de génie civil de l'Université d'Ottawa : Même s'il y a le terme ‘béton’ dans le nom, le béton de chanvre n'est pas un matériau structural. [...] Il est utilisé comme matériau isolant.

Le béton de chanvre est un isolant constitué de trois ingrédients principaux : la fibre de chanvre, le calcaire et l’eau. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Selon Katie Theall, le béton de chanvre a été sélectionné pour ses propriétés environnementales, car il capte le carbone de deux manières : lors de la croissance de la plante et pendant le processus de durcissement du matériau. C’est un mécanisme qu’on appelle l’hydratation du calcaire , précise Miroslava Kavgic.

Le béton de chanvre est efficace à la fois pour conserver la chaleur d’un bâtiment l’hiver et empêcher la chaleur d’y entrer l’été.

Une demande qui explose

Jayeson Hendyrsan est PDG de l’entreprise Hempcrete Natural Building située sur l’île Bowen, en Colombie-Britannique. Il se spécialise dans la construction de maisons en béton de chanvre depuis 2003.

Auparavant associé à un mode de vie alternatif, il précise que les consommateurs recherchent aujourd’hui l'aspect architectural que le matériau procure.

« Le béton de chanvre peut être très professionnel, très beau et très haut de gamme. » — Une citation de Jayeson Hendyrsan, PDG de Hempcrete Natural Building

L'entreprise Hempcrete Natural Building utilise du béton de chanvre pour isoler les maisons. Photo : Fournie par Jayeson Hendyrsan

L’entrepreneur se dit de plus en plus sollicité. La demande explose aux États-Unis , précise-t-il. Pour l'instant, elle est surtout déterminée par les consommateurs.

Le chanvre, une plante aux fonctions multiples

Des preuves de l’utilisation du chanvre dans les matériaux de construction ont été trouvées dans les grottes d’Ellora en Inde, et remontent à environ 10 siècles.

C’est incroyablement durable , commente Jayeson Hendyrsan.

Le chanvre est une plante qui provient de l’espèce végétale Cannabis sativa L., au même titre que le cannabis. Selon l’Alliance commerciale canadienne du chanvre (ACCC), le chanvre industriel possède une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) inférieure ou égale à 0,3 % et ne provoque pas d’intoxication chez les humains ou les animaux.

La culture du chanvre a été permise en 1998 au Canada, après plusieurs décennies d’interdiction. En 1961, la Convention unique sur les stupéfiants des Nations unies avait identifié le cannabis comme une drogue et, par conséquent, le chanvre avait alors été jugé illégal dans de nombreux pays.

L’ ACCC évalue les ventes de chanvre au Canada en 2022 à près de 73 000 tonnes et prévoit qu’elles s’élèveront à plus de 240 000 tonnes en 2030, à la fois pour sa fibre et son grain.

Des panneaux et des briques

Une fois mélangé avec le calcaire et l’eau, le béton de chanvre peut être coulé pour former des murs, pulvérisé sur une surface ou façonné en panneaux ou en briques préfabriquées.

Pour sa part, l’équipe du projet Third Space Commons a préparé le mélange, puis l’a compacté dans les murs à la main.

Les murs du Third Space Commons sont isolés en béton de chanvre qui a été compacté à la main. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Miroslave Kavgic indique que le béton de chanvre pourrait même être imprimé en 3D : Avec les leçons tirées de l’impression 3D pour le béton, nous essayons d'ajuster les propriétés du béton de chanvre.

Le défi de la standardisation

Un défi à l’adoption répandue du béton de chanvre comme isolant réside dans la standardisation du matériau, estime Miroslava Kavgic. La fibre de chanvre varie de manière significative en fonction du type de culture, des conditions de croissance et de la transformation , précise-t-elle.

Néanmoins, l’American Society for Testing and Materials (ASTM), un organisme de normalisation, se penche actuellement sur des normes visant à promouvoir l'utilisation du béton de chanvre.

Les membres du projet estiment que le bâtiment Third Space Commons a émis peu de gaz à effet de serre pendant sa construction. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Pour sa part, Jayeson Hendyrsan estime qu’il reste du chemin à parcourir dans l’industrie de la construction. Il y a du gros travail à faire chez les entrepreneurs , indique-t-il.

L’Association canadienne des constructeurs d'habitations (ACCH) a indiqué ne pas être en mesure de commenter ce matériau lorsque contactée par Radio-Canada. Pour sa part, le chapitre de la Colombie-Britannique de l’ ACCH a répondu qu’il ne s’agissait pas d'un matériau pour lequel ses membres ont une expérience ou une connaissance approfondie.