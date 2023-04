Un ordre professionnel pour en finir avec l’imputabilité des enseignants au Québec?

Le débat sur la nécessité ou non d’un ordre professionnel pour les enseignants au Québec ne date pas d’hier, mais il est revenu au-devant de l’actualité cette semaine après la divulgation par des médias de cas de violences verbales à l’encontre d’élèves, notamment à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et à Montréal.

Dans le premier cas, un enregistrement audio diffusé mardi par des médias de Québecor révèle des propos violents et un comportement agressif de la part d’une enseignante de première année envers ses élèves à l'école primaire des Grands-Vents. L’enseignante fait l’objet de quatre plaintes, dont trois de voies de faits, tandis que le directeur a été retiré de ses fonctions.

Dans le deuxième cas, révélé mercredi par la chaîne 98,5, un professeur aurait été suspendu pendant deux jours pour violence verbale extrême à l’endroit d’élèves d’une classe de 2e secondaire à l’école Édouard-Montpetit, à Montréal.

Pour plusieurs experts, l’une des solutions passerait par la création d’un ordre professionnel qui serait chargé à la fois de s’assurer du niveau de compétence des enseignants et de faire respecter les normes d’éthique pour protéger les élèves.

Interrogé sur cette question, le ministère de l’Éducation a affirmé dans une brève réponse par courriel que cette idée « n’est pas dans nos cartons ! ». Pourtant, lors de la campagne électorale de 2012, le premier ministre François Legault avait promis de mettre en place un ordre professionnel pour les enseignants.

« Une question de lobby »

Pour Égide Royer, psychologue et spécialiste à la réussite scolaire, l’idée n’a toujours pas fait son chemin à Québec, car c’est une question de lobby, de réaction syndicale .

En entrevue à l’émission [24●60], M. Royer, qui a participé au comité qui a étudié la première demande pour un tel ordre en 1996, insiste sur le fait qu’il est possible d’être à la fois syndiqué et membre d’un ordre professionnel, comme c’est déjà le cas pour les enseignants en Ontario.

« Il faut encadrer la profession. Là, on parle des enseignants qui crient, mais il y a un petit nombre d’enseignants qui sont incompétents. C’est un tout petit nombre, mais ils sont là. [...] Et ça crée des dégâts importants. » — Une citation de Égide Royer, psychologue et spécialiste à la réussite scolaire

Dans certains cas ça peut devenir carrément dangereux, il y a des jeunes qui sont beaucoup plus vulnérables que d’autres. C’est totalement inacceptable , a-t-il ajouté.

Face à la réticence des syndicats et du gouvernement pour la création d’un tel ordre, il propose un plan B , à savoir la création d’une association professionnelle des enseignants qui déterminerait des conditions de l’exercice de la profession, les conditions d’évaluation, et surtout au niveau de la surveillance disciplinaire .

Une association serait moins puissante qu’un ordre professionnel, mais on ne pourra pas [attendre] éternellement. Ce dossier remonte à plus de 30 ans et c’est toujours la même affaire de non-recevoir syndicale alors que ce n’est pas une question syndicale, c’est une question de protection du public .

« Comment en est-on arrivés là ? »

Mais Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, affirme que ce ne sont pas l’encadrement qui manque dans la profession. Selon elle, un ordre professionnel pour les enseignants n’est pas nécessaire .

« La profession est déjà extrêmement encadrée. [...] L’idée n’est pas là. Je pense que la vraie question qu’il faut se poser c’est comment se fait-il que des profs soient aussi à bout dans le milieu de travail ? Comment en est-on arrivés là ? » — Une citation de Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement

En général c’est une profession qu’on choisit parce qu’on aime faire apprendre, on veut faire naître l’étincelle dans les yeux des enfants, on veut faire la différence dans leur parcours scolaire , dit-elle toujours en entrevue à [24●60], tout en assurant qu’il s’agit de cas rares.

Si on veut régler le problème, ce n’est pas juste d’encadrer la profession c’est de faire en sorte que les conditions d’exercice soient viables , a-t-elle encore ajouté.

Pour une éthique professionnelle

Pour Denis Jeffrey, professeur titulaire à la Faculté des Sciences de l'Éducation, la solution pourrait être du côté des enseignants eux-mêmes, qui, selon lui, sont de plus en plus autonomes . En entrevue à l'émission Le 15-18, il cite en exemple les châtiments corporels, une pratique qui a disparu de nos jours des écoles.

Il n’y a pas eu au Québec un ordre professionnel ou des gens au ministère de l’Éducation ou même une décision de la justice pour mettre fin à cette pratique, mais elle a cessé au milieu des années 70 et maintenant il n’y a plus d'enseignants qui punissent des élèves , dit-il.

« Les mentalités chez les enseignants ont changé. Ce n’est pas un ordre professionnel qui a dit aux enseignants qu’ils n’ont plus le droit de frapper des enfants. » — Une citation de Denis Jeffrey, professeur titulaire à la Faculté des Sciences de l'Éducation