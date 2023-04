Des centres de traitement des dépendances contraints de réduire leur capacité d’accueil

À la Maison Eurêka, qui compte un centre d’hébergement à Shawinigan et un autre à Saint-Guillaume, la situation est de plus en plus difficile depuis l’automne.

Le nombre de places disponibles a diminué de plus de 25 %. La ressource en dépendance a fermé 23 lits sur 88 parce qu’elle n’avait pas la main-d'œuvre nécessaire pour assurer le service.

Pour des personnes aux prises avec des dépendances, cette réduction de services peut entraîner une attente de plusieurs semaines, voire des mois avant d’être accompagné.

Cette attente peut toutefois être cruciale pour une personne en situation de dépendance qui prend la décision d’amorcer des démarches.

« Quand on est toxicomane, quand on prend la décision de vouloir entrer dans des démarches, souvent c'est ici et maintenant, il faut que ça se passe tout de suite, parce qu'on a le temps de changer d’idée. On a le temps même peut-être de mourir » — Une citation de Karine, patiente de la Maison Eurêka

Un frein à la réhabilitation

À la Maison Eurêka, près de la moitié des gens suivant une thérapie sont issus du système carcéral puisque l’entrée en centre de traitement des dépendances peut représenter une condition de libération.

Or, des avocats de la défense peinent à trouver des places dans ce type de ressource, contraignant leur client à rester en prison.

Une personne qui a besoin d’une thérapie et d’un certain sevrage, de ressources pour cesser [de consommer] se retrouve en détention plus longtemps [ce] qui n'est pas nécessairement la place au niveau d'une réhabilitation qui peut être amorcée plus rapidement , explique la représentante régionale de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense pour la Mauricie, Me Pénélope Lemay Provencher.

À mon sens, c'est essentiel pour s’assurer qu'on ne recommence pas et qu'on ne revoit pas les individus en instances criminelles , ajoute la criminaliste.

Des critères d’embauche trop strictes ?

Selon la directrice générale de la Maison Eurêka, France Bouffard, les règles d’embauche dictées par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour des intervenants dans les ressources en dépendances privées ou communautaires sont plus strictes que pour les centres publics, ce qui lui fait perdre du personnel.

Les gens intéressés à venir travailler chez nous, il y en a plein. Ils ont des diplômes très intéressants, mais malheureusement je me bute à cette responsabilité que j’ai de respecter le règlement sur lequel on est régi , soutient Mme Bouffard.

La directrice générale de la Maison Eurêka, France Bouffard (archives) Photo : Radio-Canada

Les ressources privées ou communautaires comme la Maison Eurêka se doivent de recruter des intervenants qui ont des diplômes prescrits par le ministère. Or, cette liste de diplômes est plus restreinte que celle pour le réseau public. Par exemple, sur 40 applications reçues par France Bouffard, seules 5 candidatures respectaient les critères. Finalement, deux personnes ont pu être embauchées.

« On sait que nos centres de détention au Québec débordent. Je suis surprise qu'on nous mette des bâtons dans les roues pour réaliser notre mission » — Une citation de France Bouffard, directrice générale de la Maison Eurêka

La directrice générale de la Maison Eurêka souhaiterait plus de flexibilité dans les critères, et le plus rapidement possible, afin d’aider les 86 ressources en dépendance privées ou communautaires dans la province.

Une demande a d’ailleurs été envoyée pour changer la liste de prérequis. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) ainsi que le MSSS disent tous deux ne pas avoir le pouvoir de changer les critères.

Avec les informations d’Amélie Desmarais et de Pascale Langlois