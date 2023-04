La Distillerie du Fjord lance le gin km12 à l’érable

Selon le chimiste et copropriétaire de la distillerie, Benoit Bouchard, l’idée était de trouver un équilibre entre le gin km12, déjà mis en marché depuis quelques années, et le côté érable boisé de l'Érablière Au Sucre d'Or, de Laterrière.

On voulait vraiment rester dans la catégorie de gin, donc il a fallu qu'on garde notre 40 %. Ce qu'on voit beaucoup sur le marché aussi, ce sont des liqueurs de gin à l'érable, donc des pourcentages plus bas qui mettent peut-être plus le côté sucré en avant-plan, ce qui n'était pas notre but ici , a mentionné Benoit Bouchard.

Pour l’instant, l’entreprise ne prévoit pas mettre en marché le produit à la SAQ , puisqu’il s’agit d’une expérimentation. Le premier lot ne compte que 1200 bouteilles. Elles ne sont disponibles à l'achat qu'à la distillerie. Il s'agit d'une édition spéciale.

La Distillerie du Fjord souhaite ainsi inciter la clientèle à venir se rendre sur place. Elle proposera d'ailleurs un service de cocktail cet été.

D’après les informations de Simon Roy-Martel