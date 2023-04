Meurtre d’un itinérant à Toronto : une autre mineure est libérée après un premier refus

Rebondissement à Toronto : une juge a finalement libéré sous caution, mercredi soir, l'adolescente N o 5 qui est accusée, comme sept de ses coaccusées, du meurtre non prémédité d'un homme en situation d'itinérance à Toronto dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022. Un interdit de publication nous empêche toutefois de révéler les raisons cette volte-face.

Lorsqu'elle a entendu la décision de la juge, l'adolescente No 5 s'est mise à pleurer de joie après quatre mois passés en détention.

En essuyant ses larmes avec sa manche, elle s'est retournée vers les membres de sa famille qui étaient dans le prétoire. Ils s'étaient déplacés pour donner leur témoignage à la cour toute la journée.

Comme ses co-accusées déjà en liberté, elle a été soumise à de strictes conditions d'assignation à résidence chez ses grands-parents naturels à Ottawa.

L'adolescente numéro 5 (à droite) à côté de ses avocats (Nadia Chaabane qui est debout), lors de son audience sur le cautionnement le 30 janvier 2022. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Sa mère, qui vit à Toronto, ne pouvait garantir une surveillance 24 h sur 24 h à cause de son horaire de travail.

Les conditions d'assignation à résidence inscrites dans le premier plan de sortie restent les mêmes, mais d'autres y ont été ajoutées à cause de son déménagement de Toronto à Ottawa.

La jeune fille ne pourra par exemple en aucun cas entrer en communication avec les co-accusées, se trouver en possession d'un téléphone ou utiliser les médias sociaux.

Un accès Internet ne sera possible que pour ses travaux d'école et elle devra être sous surveillance constante de l'un de ses grand-parents, qui se sont portés garants de sa personne.

Ken Lee a été victime d'une attaque au couteau le 17 décembre 2022 près de la gare Union à Toronto, selon la police. Photo : Fournie par le Service de police de Toronto

En s'adressant à l'adolescente, la juge Maria Sirivar, de la Cour de justice de l'Ontario, lui a dit, la gorge nouée par l'émotion, qu'elle ne cessera jamais assez de lui répéter qu'il est primordial qu'elle respecte ce nouveau plan de sortie.

Les adolescentes Nos 1, 3, 4, 6 et 7 ont été libérées sous caution entre la fin décembre et la mi-février, mais la justice avait refusé de relâcher les adolescentes Nos 2, 5 et 8. Leur identité est protégée en vertu de la loi.

Celles qui ont été libérées sont depuis assujetties à de strictes conditions d'assignation à résidence.

Celles que l'on a maintenues en détention avaient néanmoins été transférées d'un centre juvénile pour mineures à sécurité maximale à une maison d'arrêt semi-ouverte, dont le lieu ne peut être révélé non plus à cause de l'interdit de publication.

Elles sont toutes accusées du meurtre non prémédité de Ken Lee, la victime de 59 ans. Selon la police, les adolescentes, qui étaient âgées de 13 à 16 ans au moment des faits reprochés, ont encerclé le sexagénaire avant de le poignarder.

L'adolescente numéro 2 (à gauche) à côté de son avocat, Leo Adler, lors de son audience sur le cautionnement le 24 janvier 2023. La procureure Sarah De Filippis est assise devant son ordinateur. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La magistrate rendra par écrit les raisons de sa décision au sujet de la mineure No 5 une date ultérieure, mais ses raisons sont elles aussi frappées du même interdit de publication, comme dans le cas des accusées qu'elle a déjà accepté de libérer sous caution.

L'interdit de publication ne sera levé que lorsque les 8 prévenues connaitront leur verdict à l'issue de leur procès, ou si elles plaident coupables aux accusations auxquelles elles font face.

Seules quelques informations échappent à l'interdit comme la décision de les libérer ou non, les conditions de remise en liberté et le montant de leur caution à verser.

Au moment de la publication de cet article, l'audience sur la remise en liberté sous caution de l'adolescente No 2 se poursuivait toujours en soirée.

La juge Sirivar n'a pas voulu interrompre l'audience, mais l'interdit de publication nous empêche d'en révéler les raisons ou d'expliquer l'urgence de la situation.

Le sort de l'adolescente No 8 sera connu à une date ultérieure, parce que son avocate n'a pu se dégager de ses obligations pour participer aux mêmes audiences que ses collègues qui représentent les adolescentes Nos 2 et 5 la semaine dernière et cette semaine.