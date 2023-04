Faut-il miser sur notre lien spirituel à la nature afin de la préserver?

Avez-vous déjà été rempli d'une énergie particulière en vous promenant dans la forêt? Pensez-vous que la nature peut avoir une dimension sacrée? Ce rapport particulier entre l’être humain et son environnement existe depuis la nuit des temps. Il est particulièrement présent dans certaines cultures autochtones.

Une nouvelle recherche  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), publiée dans la revue Journal of Environmental Psychology, s’intéresse à la manière de mesurer cette connexion auprès de la population, mais aussi la façon dont ce rapport moral à la nature peut influer sur nos décisions, politiques, économiques ou sociales, en rapport à l’environnement.

Lorsque la nature a une importance spirituelle pour les gens, sans surprise, ils veulent la protéger , explique Matthew Billet, auteur principal de l’étude et doctorant en psychologie de l’Université de la Colombie-Britannique.

« Beaucoup de gens, par exemple, trouveraient absurde de démolir [l'église] Notre-Dame [de Paris] juste pour vendre du matériel de construction. C’est désacraliser quelque chose de sacré pour du bénéfice matériel. » — Une citation de Matthew Billet, doctorant en psychologie, Université de la Colombie-Britannique

Voici l’un des résultats les plus significatifs de l'étude : l'entretien d’un lien sacré avec la nature ne dépend pas des bannières politiques ou religieuses des participants interrogés. Ce consensus a surpris Matthew Billet, compte tenu des désaccords politiques souvent mis en avant dans la littérature à ce sujet.

Si les gens pensent comme cela, s’ils ont une connexion spirituelle avec la nature, cela peut aller loin, pour générer du soutien ou de l’implication dans des actions collectives , estime Matthew Billet.

L'étude s'est notamment intéressée au vote inconditionnel que certaines personnes accordent au Parti vert, au Canada, et au lien avec leurs valeurs écospirituelles. Photo : Benoit Roussel

Promouvoir des décisions environnementales autrement?

Frédérick Grouzet, professeur de psychologie de l’Université de Victoria, estime que ces résultats novateurs peuvent avoir des implications sur la manière de promouvoir des décisions pro-environnementales.

« L'identité écologique est souvent associée à certains partis politiques, plus libéraux, plus verts. Alors qu’en fait la spiritualité associée à la nature peut se retrouver à travers tous les partis. » — Une citation de Frédérick Grouzet, professeur de psychologie de l’Université de Victoria

Si on mise plus sur la spiritualité écologique, on a plus de chances d’atteindre beaucoup plus de monde , soutient-il. L’identité écologique, plus clivante, réduit l’action climatique à ceux qui se qualifient de pro-environnement, selon lui.

Le 23 septembre 2022, des milliers de personnes ont manifesté pour la justice climatique dans diverses villes canadiennes, notamment à Montréal et à Vancouver. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Étudier les intentions, trouver des solutions

Dans le cadre de cette vaste recherche, 8795 personnes ont été sondées à travers différents échantillons au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et à Singapour. Les chercheurs ont tenu à interroger des populations de différentes religions : chrétiens, musulmans, bouddhistes, taoïstes et non religieux (incluant des personnes athées).

Pour tenter de mesurer statistiquement le lien spirituel des participants avec la nature, les personnes sondées ont dû, entre autres, indiquer leur niveau d’approbation à différents constats, tels que Tout ce qui existe dans la nature est spirituellement interconnecté ou encore La nature est une ressource spirituelle .

Les chercheurs ont ensuite évalué de quelle façon ces résultats influent sur certaines de leurs décisions, dans le cadre de cinq études. Les participants ont dû, par exemple, définir le niveau de bénéfices économiques qui justifierait un projet industriel ayant des conséquences sur la nature.

Les orientations politiques des participants et leur adhésion à certains projets de développement industriel ont notamment été analysées en lien avec leur niveau d'écospiritualité. Photo : Reuters / Chris Wattie

Matthew Billet affirme que ces résultats montrent que, malgré les divisions politiques, les libéraux et les conservateurs peuvent être d'accord sur de nombreux sujets reliés à la nature, la spiritualité étant l’un d’entre eux. En étudiant davantage ces points de ralliement, il estime qu'il serait possible de trouver des solutions à des enjeux collectifs beaucoup plus larges reliés à l'environnement.

Vers une approche plus holistique

L'intégration de ce rapport moral à la nature dans le domaine politique reste toutefois un défi, reconnaît Frédérick Grouzet, la recherche ne proposant pas de stratégie concrète à ce sujet. Il faut faire preuve de créativité, dit-il, afin de promouvoir des comportements et des décisions écologiques faisant appel à la spiritualité.

Il ajoute que les cultures occidentales ont également tendance à séparer la spiritualité de la politique pour éviter d’y mêler la religion. Associer une carte spirituelle à la nature, ça ne veut pas dire être religieux , souligne-t-il toutefois. On a beaucoup à apprendre des Premières Nations à ce niveau-là.

Dans la recherche, 2 % des personnes athées interrogées étaient prêtes à dire qu’elles avaient des croyances spirituelles générales, tandis que 79 % ont témoigné qu'elles avaient des valeurs écospirituelles. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

« Beaucoup de cultures font référence à l’idée de l'esprit sain dans un corps sain. C’est un peu la même chose. Si on se rappelle qu’on fait partie de la nature et qu’elle est sacrée, ça nous rappelle qu’il faut en prendre soin. » — Une citation de Frédérick Grouzet, professeur de psychologie de l’Université de Victoria