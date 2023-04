Loterie pour le repêchage de la LHJMQ : les Saguenéens héritent du deuxième choix

Ce sont les Wildcats de Moncton qui auront la première sélection lors de l’événement qui se tiendra à Sherbrooke le 10 juin.

Avec neuf boules dans le boulier, les Saguenéens avaient 43 % de chances de remporter la loterie, contre 28 % pour Moncton.

L’entraîneur-chef et directeur général des Sags, Yanick Jean, avait obtenu ce choix lors d’une transaction avec le Titan d’Acadie-Bathurst.

Pas de déception

Yanick Jean n'était pas trop déçu de récolter la seconde sélection, alors que son équipe ne pouvait reculer plus loin qu'au 3e rang.

On sait qu'on va repêcher un très très bon joueur. On est content. On était nerveux un petit peu, quand tu as le plus de chances de repêcher premier, c'est toujours un petit peu plus énervant, sauf que ce n'était pas avec notre choix non plus. Donc ça enlève un petit peu de stress dans la situation, mais on sait qu'on va ajouter à notre noyau de bons joueurs, un autre excellent joueur qui va grandir avec lui , a commenté Yanick Jean.

L'entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, a assisté à la loterie qui se déroulait dans les studios de RDS. Photo : Gracieuseté de la LHJMQ, Vincent Éthier

Les Saguenéens possèdent trois choix de première ronde. Le deuxième choix au total ne devrait pas être transigé.

Au moment où on se parle, on a le choix numéro 2, le 11 et le 12, donc on va travailler avec ça. C'est certain que le choix numéro 2, on va repêcher là sans aucun doute , a-t-il assuré.

Quatre choix de 1re ronde en 2022

L’an dernier, les Sags avaient quatre choix de première ronde. Finalement, deux de ces joueurs se sont alignés avec les Saguenéens lors de la dernière saison, soit Maxim Massé (3e choix au total) et Jeremy Leroux (18e). Deux joueurs, Sacha Boisvert et Xavier Veilleurx, ont plutôt choisi de ne pas évoluer dans la LHJMQ .

On va les remettre au repêchage et on va récupérer le choix 12 et le choix 16. Le choix 16, il est déjà dans une transaction passée avec le Cap-Breton , a précisé le directeur général.

Maxim Massé a été nommé recrue de l'année. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

En plus de tous ces choix de première ronde passés et futurs, Yanick Jean a mis la main durant la saison sur le 13e choix au total de 2022 en Thomas Desruisseaux, qui avait été repêché par les Eagles du Cap-Breton.

Yanick Jean ne s’attend pas à bouger beaucoup d’ici le 10 juin.

On ne devrait pas faire beaucoup de transactions, mais oui il va y avoir quand même du mouvement personnel , a-t-il conclu.

Lors de la saison régulière, Chicoutimi a terminé au 8e rang sur 18 équipes, ce qui était au-delà des attentes. En séries, les Saguenéens ont cependant perdu en cinq matchs face à l’Océanic de Rimouski.