Québec indexera le remboursement des déplacements pour raison médicale

Avec les derniers rajustements faits en 2021, les indemnisations générales sont actuellement de 108 $ pour une nuitée d’hébergement et de 20 ¢ du km pour les déplacements de plus de 200 km.

Interrogé sur la politique d'indemnisation, mardi, en commission parlementaire par le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, le ministre de la Santé, Christian Dubé a promis des réajustements.

On va publier dans les prochains jours une politique d’indexation , a répondu Christian Dubé.

Pour l’élu madelinot, il s’agit d’un gain pour la population des régions qui doit payer pour recevoir des soins. Les sommes qui doivent être déboursées par des gens de la Gaspésie ou des Îles-de-la-Madeleine pour aller passer des examens ou se faire soigner dans les grands centres limitent les soins de santé et créent une iniquité ou du moins, un système de santé à deux vitesses , croit-il.

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de santé pour le Parti québécois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Toutefois, pour M. Arseneau, il reste encore du travail à faire. Selon lui, les compensations actuelles sont insuffisantes.

Il croit qu’une révision complète de la politique de déplacement des usagers est nécessaire. [L’indexation] est un gain intéressant, mais encore faut-il que les indemnités soient à la hauteur des dépenses réellement encourues, et ça, c’est le deuxième défi qu’on se donne pour les mois à venir , affirme-t-il.

« Ce n’est pas vrai qu’on peut avoir un hôtel pour 108 $ taxes comprises à Québec ces jours-ci. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Il observe en outre que la politique de déplacement des usagers prévoit, pour certains cas, un hébergement de deux nuitées. Mais si on doit prolonger notre séjour… ça ne fonctionne pas, commente le député.

Le ministre Dubé demande au député de faire preuve de patience quant à une révision complète de ce système de compensations financières. Il indique également qu’il évaluera cette demande une fois que Santé Québec sera implanté.

On vous a donné une majoration il y a deux ans. On vous donne l’indexation là, alors on va arrêter de reculer, mais ce que vous nous demandez, ça devrait être réglé auprès de [Santé Québec] , a expliqué Christian Dubé, toujours en commission parlementaire.