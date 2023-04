Grève des fonctionnaires : des écoles fermées jeudi en raison des entraves

Les directions de trois établissements scolaires, l'école Alexander-Wolff, l'école Dollard-des-Ormeaux et l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement, ont pris la décision de suspendre les cours prévus jeudi, tandis que les fonctionnaires prévoient une intensification des actions devant l’entrée de la base militaire de Valcartier.

Les parents dont les enfants sont inscrits à l’école Alexander-Wolff à Shannon ont été avisés dans le courant de la journée mercredi que cet établissement scolaire sera fermé pour une journée, tout comme le service de garde.

Joint par téléphone, le directeur général du Centre de services scolaire de la Capitale, Pierre Lapointe, a admis que devant cette intensification des moyens de pression des grévistes, le CSS n’est pas en mesure d’assurer un accès sécuritaire à l’école .

Près de 50 % des élèves de l’école Alexander-Wolff, à Shannon, ont au moins un parent dans les Forces armées canadiennes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les cours sont donc suspendus pour la journée de jeudi. Les élèves pourront être de retour dès vendredi, selon M. Lapointe.

Il faut comprendre que ce blocage implique des files de dizaines et de dizaines de voitures , autant pour les parents et pour les autobus que pour le personnel scolaire, explique M. Lapointe. Plusieurs parents ont indiqué attendre plus d’une heure avant d’accéder à l’école durant la semaine.

L'école Dollard-des-Ormeaux, elle aussi située à Shannon, a pris la même décision en évoquant « un cas de force majeure ». Les parents ont notamment été avisés sur les réseaux sociaux.

La grève des fonctionnaires fédéraux continue de prendre de l’ampleur. Comme vous l’avez assurément constaté, accéder à l’école n’est pas de tout repos , peut-on lire. L’information que nous avons reçue des autorités nous indique que la situation pourrait être encore plus difficile demain [jeudi]. La sécurité des élèves et du personnel étant toujours la préoccupation principale, après consultation auprès de la commission scolaire, la décision de fermer l'école et le service de garde pour la journée du 27 avril a été prise.

L’école secondaire Mont-Saint-Sacrement a aussi prévenu les parents dans une note interne que les cours seront donnés à distance pour ses élèves.

Shannon prise en otage

La Ville de Shannon a elle aussi réagi mercredi soir en apprenant l’intensification des moyens de pression de l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

Les conséquences sur les citoyens de la ville de Shannon sont devenues intolérables , écrit-on dans un communiqué de presse.

La Ville énumère la liste des irritants pour ses citoyens tout en demandant au gouvernement fédéral d’agir rapidement : Des entraves majeures sur la route de la Bravoure aux heures d’achalandage, l’empêchement de circuler des autobus scolaires, la sécurité des écoliers et des brigadiers scolaires qui est menacée, sans compter la fermeture des deux écoles primaires et des services de garde de Shannon.

Mona Fortier (au centre) assure être en communication constante avec Justin Trudeau à l'occasion des négociations avec les fonctionnaires fédéraux. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang