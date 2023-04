Transfert d’entreprise : un processus qui demande plusieurs années de planification

Plusieurs entrepreneurs repoussent le moment où ils devront passer le flambeau. Ils sont pourtant de plus en plus nombreux à devoir y penser, alors que 50 % des propriétaires d’entreprises ont plus de 55 ans au Québec et que seulement 10 % ont un plan de relève. Certaines entreprises régionales, comme Cegerco et Canmec, ont déjà amorcé ce virage qui demande plusieurs années de planification.

Après une quarantaine d’années en affaires, le fondateur de l’entreprise de construction Cegerco, Jeannot Harvey, a décidé qu’il était temps de préparer sa retraite.

J'ai vu aller un peu toute l'organisation, puis là je me suis dit, c'est le temps que je fasse un move. [...] Et j'ai dit bon, peut-être que je devrais vendre 30-40 pour cent de l’organisation , a partagé l’homme d’affaires, qui est toujours président du Groupe Ceger et Cegerco

Cinq membres de la haute direction de l'entreprise ont entamé les démarches afin de reprendre les rênes de l’entreprise d’ici deux ans.

On est quand même un groupe de relève très uni, qui avons tous et toutes la même vision. Ça fait que pour nous, de pouvoir garder les deux mains sur le volant, c'était une priorité , souligne le vice-président et directeur général de Cegerco, Jean-François Coudé.

Marie-Hélène Nolet, chef d'exploitation de Desjardins Capital, Jean-François Coudé, vice-président et directeur général de Cegerco, ainsi que Valérie Gilbert, vice-présidente finances et administration de Cegerco. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les cinq investisseurs, qui demeurent dans la région, ou en sont originaires, connaissent bien l’entreprise de construction habituée des grands chantiers. Cegerco compte environ 350 employés et la majorité de ses contrats sont situés à l’extérieur de la région.

On a tout ce qu'il faut pour assurer la pérennité et la croissance de Cegerco , assure M. Coudé.

Tournée régionale

Cegerco et Canmec, qui sont toutes deux situées dans le parc industriel de Chicoutimi, font partie des 78 entreprises régionales soutenues par Desjardins Capital, qui constitue en quelque sorte le bras financier de l’institution financière.

La chef d'exploitation de Desjardins Capital, Marie-Hélène Nolet, est en tournée dans la région afin de rencontrer des entrepreneurs qui vivent ces enjeux.

Les investissements de Desjardins Capital, qui totalisent 132 millions de dollars dans la région, permettent notamment d’offrir un levier financier et un accompagnement aux entrepreneurs qui souhaitent planifier leur relève entrepreneuriale.

On initie ce genre de discussions là, la réflexion, et on va être un partenaire de choix pour accompagner les repreneurs dans cette transaction-là , explique Mme Nolet.

Desjardins Capital a changé son approche aujourd’hui dans sa façon d’investir.

Dans le passé, on voulait garder les emplois en région, puis favoriser la création d'emplois. Là, on parle de croissance , a-t-elle exposé.

20 repreneurs chez Canmec

L’heure de la retraite a aussi sonné pour les fondateurs de l’équipementier de Chicoutimi, qui ont entamé les premières démarches afin de passer le flambeau, il y a quelques années.

Onze cadres ont tout d’abord pris des actions de l’équipementier de Chicoutimi. Ils sont maintenant 20, dont plusieurs jeunes, à se préparer à prendre la relève.

Alex Fortin est vice-président exécutif de Canmec. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La transition, c'est important. Moi, j'ai la chance de travailler avec le président actuel depuis un an, où on a amorcé cette transition-là , explique Alex Fortin, qui est vice-président exécutif de Canmec.

L’équipementier dont le siège social est situé à Chicoutimi compte environ 500 employés à travers le Canada.