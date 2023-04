Pas de front commun entre Duhaime et le maire de Lévis pour le 3e lien

Gilles Lehouillier a beau partager le même sentiment de trahison que le chef conservateur à l’égard de la récente volte-face de la CAQ dans le dossier du troisième lien, il ne se laissera pas entraîner dans une bataille partisane. Le maire de Lévis estime avoir assez donné.

J'ai mis ma tête sur le billot pour ce projet-là, j'ai travaillé énormément, vous le savez. Je l'ai défendu sur toutes les tribunes, alors, moi, à partir de maintenant [...] je ne serai pas le porte-étendard de quelque projet que ce soit dans les liens entre les deux rives. Ça, c'est clair , a déclaré M. Lehouillier mercredi après-midi.

Gilles Lehouillier ne veut plus monter au front pour défendre le projet de troisième lien. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

Le maire s’est adressé aux journalistes au sortir d’une rencontre d’une heure avec Éric Duhaime à l’hôtel de ville de Lévis. C’est le chef du Parti conservateur du Québec qui avait sollicité l’entretien afin de discuter de la suite des choses dans le dossier du troisième lien.

La colère ne faiblit pas

Les deux hommes ont chacun constaté que la grogne des citoyens n’avait pas baissé d’un iota depuis l’annonce de l’abandon de la portion autoroutière du projet.

Ils se sont mis d’accord pour dire que toute mobilisation en faveur d’un tunnel ou d’un pont autoroutier entre Québec et Lévis devait rassembler des citoyens, élus et acteurs économiques du milieu.

Le gouvernement Legault a récemment annoncé que le troisième lien sera entièrement consacré au transport collectif. Photo : Radio-Canada

S’il se dit prêt à soutenir un éventuel mouvement porté par les citoyens, Gilles Lehouillier restera sur les lignes de côté. Hors de question pour lui de jouer le rôle du porteur de ballon.

« Nous, on est derrière nos citoyens puis on va les appuyer. Mais, comme je vous le disais, je ne peux plus être le porte-étendard d'un dossier comme ça. » — Une citation de Gilles Lehouillier, maire de Lévis

De son côté, Éric Duhaime a indiqué que l’objectif de sa rencontre avec Gilles Lehouillier n’était pas de l’amener à jouer dans l’arène politique provinciale, mais de voir comment ils pouvaient s’assurer que le mécontentement de la population vis-à-vis du troisième lien continue de se faire entendre.

Duhaime sur le terrain

On a été les deux principaux porte-étendard de ce sentiment de trahison des gens de la population de Québec puis on veut voir comment on peut intégrer d'autres joueurs autour de la table pour qu'il y ait encore plus de gens qui se fassent entendre , a déclaré M. Duhaime.

Le chef conservateur continuera d’aller à la rencontre d’élus et d’acteurs économiques de la Rive-Sud au cours des prochains jours. Il sera de passage dans la MRC de Lotbinière jeudi et dans celle de Bellechasse vendredi.

Éric Duhaime (à droite) a rencontré les médias en compagnie d’Olivier Dumais (à gauche), le candidat conservateur défait dans Beauce-Nord aux dernières élections. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

Il a mentionné que la bataille ne faisait que commencer. Contrairement à ce que les stratèges caquistes croyaient, la population n'a pas tourné la page. Il va y avoir des conséquences à leurs actes , a prévenu Éric Duhaime.

Samedi, sa formation politique mènera un blitz de porte-à-porte dans la circonscription de La Peltrie afin de recueillir des appuis à la pétition demandant la démission du Éric Caire, qui avait mis son siège en jeu sur la question du troisième lien.

Selon M. Duhaime, la pétition a maintenant franchi le cap des 7000 signatures.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux et de Louis-Philippe Arsenault