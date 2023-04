Gabriel Nadeau-Dubois choisi par des jeunes dans un concours, se défend Télé-Québec

Télé-Québec ne se sent pas lié par une obligation d'impartialité ou d'équité en invitant le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, à faire une conférence dans une école secondaire.

Le diffuseur public est critiqué par le gouvernement Legault et le Parti québécois (PQ) pour son choix, tandis que le co-porte-parole de Québec solidaire dit plutôt qu' on devrait tous se réjouir du choix d'un élu.

Il a été choisi dans le cadre d'un concours, le projet Mammouth. Les jeunes de 13 à 17 ans dans des écoles triées sur le volet ont ainsi été appelés l'automne dernier à suggérer sur une plateforme web des personnalités qui les ont inspirés, avec une question ouverte. Parmi les 15 finalistes qui ont été le plus souvent évoquées, un vote a déterminé les cinq plus populaires.

Les cinq lauréats sont ensuite invités à prononcer des conférences dans des écoles secondaires du Québec. Télé-Québec ne se sent pas lié par une obligation d'équité envers tous les partis pour ce concours, puisque des élus sont constamment invités à d'autres émissions du réseau, a laissé entendre sa porte-parole.

Le mouvement Mammouth, ce n'est pas un exercice démocratique comme en période électorale , a justifié la vice-présidente aux communications de la télévision publique, Nicole Tardif, en entrevue avec La Presse canadienne mercredi.

Je trouve ça plutôt réjouissant de voir que les jeunes de 13 à 17 ans soient appelés une fois par année à donner leur opinion sur les gens qui les inspirent et qui nomment des politiciens. Sincèrement, on devrait se réjouir de ça, on n'arrête pas de dire que les jeunes sont cyniques.

Le chef parlementaire et porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Picotte-Lavoie

Si les jeunes avaient par exemple choisi le chef conservateur Éric Duhaime, Télé-Québec aurait respecté leur choix, a-t-elle répondu à une telle hypothèse.

Télé-Québec donne ainsi une tribune à une personnalité publique que les jeunes ont désignée comme étant une personne inspirante, a résumé la vice-présidente.

Si on faisait un vox pop, je ne suis pas certaine qu'ils savent tous de quel parti M. Nadeau-Dubois est , estime-t-elle.

On devrait tous se réjouir que les jeunes, venu le moment de choisir des gens qui les inspirent, choisissent des figures politiques, pas juste des vedettes de télé , a affirmé le principal intéressé, en mêlée de presse à l'Assemblée nationale.

Le PQ mécontent

Selon le Parti québécois (PQ), organiser des tournées pour certains élus, mais pas d'autres, auprès de jeunes qui auront le droit de vote en 2026 n'entre pas dans le rôle d'un diffuseur public comme Télé-Québec, même si c'est le choix des jeunes dans un concours.

Remettez-lui son prix [à Gabriel Nadeau-Dubois], mais Télé-Québec n'est pas obligé d'organiser des conférences pour faire sa promotion! , a lancé le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, en mêlée de presse mercredi matin.

Le député du Parti québécois, Pascal Bérubé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Est-ce qu'on a offert la même chose [au chef péquiste] Paul St-Pierre Plamondon? Au chef libéral [Marc Tanguay], au premier ministre [François Legault]? Bien sûr que non , a poursuivi M. Bérubé, en réclamant ainsi de l'équité.

C'est M. Bérubé qui avait interpellé mardi soir le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ce dernier avait alors répondu que c'était surprenant et qu'il éprouvait un certain malaise .

Toutefois, il ne pense pas que son rôle était de s'ingérer dans les affaires de Télé-Québec, ajoutant que s'il le faisait, les collègues parlementaires le lui reprocheraient.

Vincent Marissal est fier

Il est sain que des élus fassent des conférences dans les écoles secondaires et c'est à Télé-Québec de décider, a d'ailleurs argué le député de QS dans Rosemont, Vincent Marissal, à la défense de son chef parlementaire.

Je suis fier comme député de voir que mes deux co-porte-parole [Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé] inspirent la jeunesse en matière de lutte aux changements climatiques.

Vincent Marissal (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il a évoqué l'exemple de l'ancien premier ministre péquiste Jacques Parizeau, qui donnait des conférences dans les cégeps. Cependant, il n'était pas l'invité de Télé-Québec et il s'exprimait alors devant des collégiens qui sont majeurs ou à la veille de le devenir, tandis que dans des écoles secondaires, il s'agit de mineurs.

Outre M. Nadeau-Dubois, Télé-Québec a primé comme Mammouth cette année les athlètes Justine Dufour-Lapointe et Marie-Philip Poulin, l'influenceuse Claudi Mercier ainsi que le Dr Julien Auger.

Mais comme les deux sportives ne pouvaient participer aux conférences en raison de leur agenda, seuls le Dr Auger, Mme Mercier et M. Nadeau-Dubois donneront une conférence, en plus d'un gagnant des années antérieures, Guillaume Vermette.