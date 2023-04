Le message d'authenticité, le message d'ouverture, de diversité que porte Barbada avait fait qu'on avait identifié cette artiste-là, exceptionnelle, à l'automne pour venir à certaines activités de notre fédération. Plus tard, on a continué les pourparlers et on l'a accueillie , souligne la directrice du Festival, Claudine Roussel.

« Le message qui est porté par l'artiste, c'est le message que nos jeunes nous envoient. [...] On regardait la photo de 1929 du premier Festival où il n'y a que des hommes. Il y a une évolution qui s'est faite, et cette évolution-là, elle nous amène maintenant à ce qu'on vit aujourd'hui. On est extrêmement fier de porter ce message de diversité. » — Une citation de Claudine Roussel, directrice du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec

Il faut continuer, il faut faire rayonner la musique, parce que ce qu'on fait, c'est parfaitement en corrélation avec les valeurs québécoises d'inclusion, d'ouverture, de diversité, et encore plus quand on combine quelque chose de formidable comme la musique qui m'est chère, évidemment, en tant qu'enseignant de musique , renchérit Barbada.

« On veut mettre le plaisir au centre de ça, bien entendu, puis ajouter de la diversité et de l’inclusion, sentir que tout le monde est sur son X et que tout le monde a sa place, son spotlight, si vous me permettez l'expression. » — Une citation de Barbada

Record de participation

Claudine Roussel se réjouit par ailleurs du nombre record de participations atteint cette année, et de l'enthousiasme montré par les musiciens.

Ce qui est grandiose, c'est leur réponse aux différentes activités qui sont proposées. Ils seront plus de 9400 à fouler la scène, donc à revenir dans des compétitions, classes de maîtres, lectures à vue. Avec tous les artistes qui seront présents, dont la musique du Royal 22e Régiment, et des trompettistes de l'OSM [Orchestre symphonique de Montréal], Barbada qui sera là, ça va foisonner , s'exclame-t-elle.

Moi, je vais être éblouie par tout ce qui va se faire cette fin de semaine là! , ajoute Barbada.