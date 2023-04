Toronto peut en finir avec le Lightning et une longue disette ce soir

Les Maple Leafs de Toronto sont la deuxième équipe la plus titrée de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Une organisation plus que centenaire, vénérée, qui émeut tout un pan de la population ontarienne chaque printemps – mais jamais bien longtemps.

Depuis 1967, l'équipe de la Ville Reine a connu bien peu de succès en séries éliminatoires. Il y a eu de belles épopées à travers les années 1990 et au début des années 2000, où Toronto a atteint la finale de conférence à plusieurs reprises, mais depuis 2004, plus rien. Pas la moindre victoire au premier tour des séries.

L'édition actuelle des Maple Leafs ne pourra pas gagner la Coupe Stanley jeudi soir, mais elle aura une chance de faire un pas dans la bonne direction en mettant fin à sa plus longue disette sans jamais accéder au deuxième tour.

En avance de 3-1 dans sa série contre le Lightning de Tampa Bay, Toronto peut en finir avec l'équipe floridienne et cette bien mauvaise passe. À l'entraînement mercredi, les joueurs des Maple Leafs n'ont évidemment pas voulu offrir de garanties, mais ils espèrent aussi tourner la page sur cette époque peu glorieuse de leur équipe.

C'est cliché, mais il ne faut ni trop s'emballer ni trop baisser la tête. Nous avons bien joué, mais le travail n'est pas terminé , a dit le capitaine John Tavares.

« La dernière victoire est la plus dure à obtenir. Il s'agit de rester fidèles à qui nous sommes. » — Une citation de John Tavares

On sait qu'on va affronter cette équipe à son meilleur. Ils ont été la meilleure équipe dans le hockey ces trois dernières années. Ils sauvent gagner. Ils ne nous feront pas la vie facile , a établi le vétéran Ryan O'Reilly.

Ce sera spécial comme match compte tenu de l'enjeu – du fait que si on l'emporte à la maison, on avance – mais en même temps, on ne peut pas se projeter trop loin et penser au résultat. On doit rester investis dans ce que l'on fait , a-t-il ajouté.

Le gardien du Lightning, Andrei Vasilevskiy, semble être l'ombre de lui-même depuis le début de la série. Photo : Associated Press / Chris O'Meara

Les Maple Leafs ont perdu chacune des 10 dernières fois qu'ils ont eu l'occasion de mettre fin à une série. En 2021, ils ont même échappé une avance de 3-1 face au Canadien de Montréal et se sont inclinés en sept matchs. Peu de joueurs de cette équipe évoluent encore à Toronto cependant, mais l'impact de cette défaite se fait encore sentir dans le vestiaire, a indiqué l'entraîneur-chef Sheldon Keefe mercredi.

Le noyau de notre équipe est le même (depuis 2021). Et ces joueurs ont traversé beaucoup de choses ensemble, moi y compris. C'est donc réel. On le ressent et je crois que ça nous a fait grandir. Il y a une dose de motivation et de concentration qui émane de ça , a-t-il dit.

On a beaucoup d'expérience à travers notre groupe, incluant les joueurs rayés de la formation. Je pense que ça apporte beaucoup à notre équipe et contribue au fait qu'il y a un sentiment différent au sein du groupe.

Pour l'emporter jeudi soir, les Maple Leafs devront être plus constants qu'ils ne l'ont été lors des derniers matchs. Bien qu'ils ont arraché deux victoires en prolongation au Lightning à Tampa, ils ont chaque fois dû combler un déficit en troisième période pour se donner une chance de gagner.