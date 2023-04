Le fédéral comprend l’importance de l’immigration francophone, croit-on en Acadie

La plupart des intervenants rencontrés dans la journée, particulièrement dans les provinces maritimes, ont souligné l’importance de l’engagement d’Ottawa dans l’immigration francophone, pour renverser la tendance du déclin du poids des francophones.

Il y a quand même des fonds assez considérables au niveau du secteur de l'immigration, et pour nous, l'immigration, c'est très important au niveau d'augmenter le nombre de francophones de nos communautés , a déclaré Émile Gallant, président de la SAF'Île, la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard.

Drapeau de l'Acadie devant l'église Saint-Augustin, à Rustico, à l'Île-du-Prince-Édouard, à l'été 2020. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Je pense que dans la dernière année, c'était la première fois qu'on atteignait les chiffres qu'on avait établis au niveau de pourcentage d'immigrants qui étaient francophones , a-t-il dit.

Il aimerait que l’on poursuive dans cette veine. Que les taux soient plus élevés, et qu’on soit capables d'augmenter le nombre de francophones dans nos communautés, ce qui va aider beaucoup d'autres secteurs, ce qui est inclus les écoles, la petite enfance , note Émile Gallant.

Kenneth Deveau, président du conseil d'administration de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), en entrevue par webcam le 24 mars 2023. Photo : Radio-Canada

Kenneth Deveau, président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse ( FANE ), se réjouit de l'engagement du fédéral envers la vitalité démographique de nos communautés et de l'éducation en particulier - parce qu'on sait que le transfert de la langue se fait très largement par les écoles.

Très simplement, on ne fait pas assez de bébés pour maintenir notre communauté, donc l'immigration est essentielle. Et ça, que ces deux choses-là sortent clairement dans les priorités, je crois que c'est de bon augure pour l'Acadie de la Nouvelle-Écosse , dit M. Deveau.

On avait 3 grandes attentes , a mentionné Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick ( SANB ). La solidification du financement de base de nos organisations. Deuxièmement, que l'on s'attaque à la question du continuum de la petite enfance à l'étude postsecondaire. Mais aussi la question de l'immigration francophone. Et on retrouve ça dans le plan d'action des langues officielles.

Surtout pour l'immigration francophone, on vient bonifier le nouveau centre d'immigration francophone à Dieppe , dit-il. On a très hâte à travailler avec les acteurs sur place, pour s'assurer que l'immigration francophone est capable non seulement de recruter, mais de retenir les personnes immigrantes.

Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB, en novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Le gouvernement consacre un effort majeur pour s’adresser aux défis reliés au déclin du français , estime Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada ( FCFA ). Elle se réjouit que ces investissements majeurs donnent aux communautés davantage de moyens pour le recrutement, l’accueil, l’établissement, l’intégration et l’inclusion d’un nombre plus grand d’immigrants et d’immigrantes d’expression française.

Un meilleur financement des organismes souhaité

Là où l’enthousiasme envers le plan d’action d’Ottawa pour les langues officielles est un peu plus timoré, c’est au sujet du financement des organismes qui défendent les droits des francophones d’un bout à l’autre du pays.

À la FCFA , on considère que le plan offre un début de solution, mais on reste inquiets pour les capacités de nos organismes , selon Liane Roy. La FCFA reconnait que le gouvernement a fait un bout de chemin, avec des fonds additionnels de l’ordre de 62,5 M $ pour le financement de base des organismes francophones. Ces montants restent cependant bien en deçà de ce qui est nécessaire pour consolider les capacités de ces organismes à long terme, considérant les défis structurels majeurs auxquels ils font face.

Les besoins sont énormes afin de renforcer les capacités des organismes qui sont au service des jeunes d’expression française , souligne-t-on à la Fédération de la jeunesse canadienne-française ( FJCF ).

Maguerite Tölgyesi est présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. (Photo d'archives) Photo : fournie par Maguerite Tölgyesi

Nous saluons d’ailleurs un premier investissement de 5 millions de dollars sur 5 ans pour la mise en place de stratégies jeunesse , a déclaré Marguerite Tölgyesi, la présidente de la FJCF . Ces organismes jeunesse ont un impact majeur sur le développement de l’engagement des jeunes qui assureront, à long terme, la pérennité des communautés francophones en situation minoritaire .

Quotidiennement, au Nouveau-Brunswick, on lutte contre [...] l'assimilation. Donc, on s'attend à ce que le financement réponde aux besoins de nos communautés pour s'assurer qu'on est capables de lutter contre l'assimilation, justement , rappelle le président de la SANB , Alexandre Cédric Doucet.

Nous avons quand même un questionnement par rapport aux Anglo-Québécois qui reçoivent 20 % du financement du plan d'action des langues officielles. Pourtant, l'anglais n'est pas en déclin au Québec, ni au Canada , ajoute-t-il toutefois.

Certaine déception à la Société nationale de l’Acadie

Il y a des éléments qui sont positifs dans la feuille de route dévoilée par Ottawa mercredi, déclare Martin Théberge, président de la Société nationale de l'Acadie ( SNA ). Cela dit, on a une certaine déception.

Martin Théberge, le président de la Société nationale de l'Acadie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Déception de façon générale sur toute la reconnaissance de l'identité acadienne, la reconnaissance de la Société nationale de l'Acadie comme porte-parole de ce peuple acadien à l'international , a-t-il dit en entrevue.

En 2021, Martin Théberge avait fait partie d’une délégation qui s’était rendue en France, où Antonine Maillet avait reçu un hommage.

Pour bien contribuer à la Francophonie internationale, la Société nationale de l'Acadie mène des actions de diplomatie civile, effectue énormément de choses à l’international, et pourtant, c'est là une chose qui n'est pas financée et que l'on demandait qu'elle soit financée , affirme Martin Théberge. On parle de la diplomatie comme étant un outil pour faire la promotion du français à l'international, chose que l'on fait, mais pourtant on n'est pas financé pour le faire .

Antonine Maillet, qui a été élevée au rang de commandeur de la Légion d'honneur, et le président français Emmanuel Macron le 24 novembre 2021 à Paris. On aperçoit aussi sur la photo Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes en Nouvelle-Écosse, et le président de la Société nationale de l'Acadie, Martin Théberge. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Plus terre à terre, le président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Kenneth Deveau, est surtout intéressé de savoir à quoi ressembleront les services aux francophones dans la province même.

C'est le nerf de la guerre, en fait. Les gens interagissent plus avec les services de leur gouvernement provincial que les services du gouvernement fédéral , souligne-t-il.

J'attends avec beaucoup d'anticipation de voir la somme exactement qui va être transférée au gouvernement de la Nouvelle-Écosse et à l'office des affaires acadiennes et de la francophonie , dit M. Deveau. Qu'on soit consultés, qu'on ait l'occasion de participer à la détermination des priorités et des moyens, et même qu'on participe à la livraison de certains de ces services.

On accueille ça d'un bon œil et on maintient notre engagement de continuer de travailler avec le gouvernement pour que ces argents-là soient dépensés aux bonnes places, aux bons moments et aux bons temps , conclut le représentant de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Avec les renseignements de Nouemsi Njike, d’Adrien Blanc et d’Héloïse Rodriguez