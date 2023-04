Paul Lefebvre livre sa vision du Grand-Sudbury aux membres de la communauté des affaires

Cette première rencontre du genre pour le nouveau maire élu de la ville de Sudbury, s’est tenue ce mercredi, à l’hôtel Radisson à l’initiative de la Chambre de commerce du Grand-Sudbury autour d’un déjeuner.

Paul Lefèvre propose de réunir les forces pour relever les défis du Grand-Sudbury. Notamment, l’éducation, l’économie et la culture.

Pour ce qu’il qualifie de stratégie de terrain industriel le maire compte élargir les opérations minières d’au moins 500 000 bâtiments industriels. Pour lui, le futur du Grand-Sudbury passera nécessairement par le développement du secteur de l'énergie et les batteries électriques, et que sa ville était prête à faire notre part.

« On a le budget et il faut qu’on sache où on va dépenser l’argent. »