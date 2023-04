Inflation et hausse des taux d’intérêt : les agriculteurs crient à l’aide

Ils réclament une aide gouvernementale pour faire face à l'inflation, à la hausse du prix des intrants et du diesel et à la hausse des taux d'intérêt.

Des entreprises agricoles en difficulté

Dans un sondage réalisé par l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) auprès de ses membres, 59 % des répondants de l’Abitibi-Témiscamingue estiment que leur situation financière s’est détériorée depuis trois ans.

C’est le cas de Kamylle Béchard-Plourde, copropriétaire des Jardins Tomate et Camomille de Rouyn-Noranda, qui a vu ses coûts de production augmenter de plus de 30 %, ce qui l’a forcé à augmenter le prix de ses paniers de légumes.

On n’a pas eu le choix d’augmenter la facture et il y a des clients qui n’ont pas suivi, j’ai 30 % des clients de l’an passé qui n’ont pas renouvelé. L’impact est réel et il faut trouver encore plus d’abonnés pour combler ce vide-là. Et ça, c’est la portion stable de notre revenu, parce qu’on vend aussi au marché public : en contexte d’inflation, est-ce que la clientèle va être au rendez-vous? Est-ce qu’ils vont accepter une légère hausse des coûts ? Alors c’est très inquiétant , déclare-t-elle.

Inflation, hausse du prix des intrants et du diesel et hausse des taux d'intérêt : les agriculteurs appellent à l'aide les gouvernements. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Certains producteurs songent même à mettre la clé sous la porte. Selon l’enquête de l’ UPA , 14 % des propriétaires d'entreprises agricoles envisagent de fermer, soit l’équivalent de 80 fermes.

Un producteur sur quatre compte plutôt diminuer la taille de son entreprise. C’est la décision crève-cœur qu’a prise Rémi Morin, un producteur bovin de Sainte-Hélène-de-Mancebourg.

On a pris une décision de notre entreprise de diminuer le troupeau de moitié, ça veut dire que ça va être 150 vaches qui vont être à vendre. On n’a pas le choix, sinon on fermait l’entreprise , explique monsieur Morin, qui est aussi père de huit enfants.

Moi, je ne peux pas refiler la facture à tous les citoyens parce que ça ne sera plus achetable : votre panier va doubler, tripler encore. C’est déjà assez cher, moi j’en paye de l’épicerie, j’ai huit enfants à la maison, je ne veux pas qu’elle augmente et si je ne veux pas qu’elle augmente, il faut que le gouvernement nous aide , plaide-t-il.

Un appel à l’aide aux gouvernements

Le président national de l’ UPA Martin Caron a participé à la mobilisation.

En Abitibi-Témiscamingue, les gens sont fiers, ils veulent contribuer au développement de l’agriculture, ils veulent contribuer à nourrir les gens, mais en même temps, il faut être capable de leur donner les moyens. Présentement, avec ces hausses-là, du jamais vu dans les dernières années, il faut vraiment les soutenir , a-t-il lancé.

Le président de l’Union des producteurs agricoles du Québec, Martin Caron. Il demande aux gouvernements de réinstaurer l’aide d'urgence octroyée durant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Il demande aux deux paliers de gouvernement de remettre en place l’aide d’urgence qui avait été octroyée durant la pandémie de COVID-19.

La demande qu’on fait c’est d’avoir le même style d’aide que ça, qui était facile d’application. Il y avait des paramètres, les entreprises qui avaient des difficultés pouvaient aller chercher ces montants-là pour amener des liquidités rapidement, pour rembourser ça dans quelques années , ajoute Martin Caron.

Les propriétaires d’entreprises agricoles croient aussi que le gouvernement doit promouvoir l’achat local.