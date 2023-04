Un maillot pour abolir les tabous face au cancer colorectal

Aujourd’hui âgée de 36 ans, Kim Gallienne-Plante a reçu un diagnostic de cancer colorectal en décembre 2021.

Dès mon diagnostic, j’ai eu le goût de m’impliquer pour aider à la sensibilisation , raconte-t-elle.

Dans ma tête, je pensais que c’était un cancer pour les messieurs d’un certain âge , confie la mère de famille.

C’est au printemps suivant que l’idée a germé de créer un maillot.

J’ai une colostomie permanente alors me trouver un maillot adapté ­[...] c’était vraiment difficile, pratiquement impossible.

Devant le peu d’offres pour ce type de maillots autant au Canada que dans le monde, Kim Gallienne-Plante a approché la compagnie Othersea Bikini de Québec.

L'entreprise de Québec Othersea Bikini a participé à la création du maillot. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Ils ont vraiment trippé sur le projet et ils ont décidé d’embarquer avec moi dans l’aventure!

Aujourd’hui, Kim Gallienne-Plante et Othersea Bikini ne sont pas seules dans le projet. Les profits des ventes de maillots seront versés aux Fonds en cancers colorectaux et digestifs de la Fondation du CHU de Québec.

Membre du comité exécutif, Sarah-Line Beaulieu, rappelle que la stomie touche beaucoup de femmes.

On parle beaucoup du cancer colorectal, mais il y a d’autres maladies de l’intestin comme la maladie de Crohn qui vont apporter des stomies , souligne la femme qui a aussi reçu un diagnostic du cancer.

Il y a énormément de femmes qui se retrouvent avec une stomie temporaire ou permanente et qui devraient se sentir bien l’été quand elles veulent aller se baigner.

Pour Kim Gallienne-Plante, le maillot fait partie d’un long parcours d’acceptation .

Le maillot fait à Québec est fait de tissus écoresponsables. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Ton corps change, tu dois accepter cette nouvelle condition-là et le fait que le maillot cache, que tu te sentes bien, confortable, il y a aussi une pochette à l’intérieur pour enlever l’humidité causé par l’appareillage, donc c’est pour se sentir bien, belle et confortable.

Vers un programme de dépistage

Mardi soir, lors de l’étude des crédits budgétaires, le ministre de la Santé Christian Dubé a évoqué son intention de mettre sur pied un programme de dépistage organisé du cancer colorectal très rapidement .

Des mots qui sonnent comme de la musique aux oreilles de Sarah-Line Beaulieu.

On trouve ça extrêmement bien, on l'attendait ça depuis longtemps, on était la seule province qui n’avait pas ce système de dépistage systématique , fait-elle remarquer.

Le principe serait d'avoir une ordonnance collective , a mentionné le ministre lors d’une discussion avec le porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, André Fortin.

Christian Dubé et son équipe planchent actuellement sur un programme de dépistage systématique du cancer colorectal. Photo : Radio-Canada

Cette ordonnance permettra à toute personne qui atteint l’âge de 50 ans de pouvoir se rendre à la pharmacie pour obtenir un test de dépistage sans passer par un médecin. Un courriel serait même acheminé à tous les nouveaux cinquantenaires.

Une stratégie qui serait la voie à suivre, selon Sarah-Line Beaulieu.

On sait qu'au Québec, les gens n’ont pas beaucoup de médecin de famille et il y en avait beaucoup qui étaient échappés, c’est un cancer qui se traite relativement bien quand on le prend assez tôt.

Elle ajoute que c’est un pas dans la bonne direction, mais rappelle que ce ne sont pas que les gens de plus de 50 ans qui souffrent de ce cancer, elle en est la preuve vivante.

De plus en plus, il y a des jeunes qui sont touchés, moi je l’ai eu à 26 ans alors je pense qu’il va éventuellement falloir faire des programmes pour les plus jeunes qui possèdent des symptômes du cancer colorectal.

Selon la Société canadienne du cancer, le cancer colorectal est la deuxième principale cause de décès par cancer chez les hommes et la troisième chez les femmes au Canada.

Le ministre promet une annonce sous peu et les deux femmes l’attendent avec impatience.

Selon des informations de Philippe L'Heureux