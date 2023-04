Le milieu des affaires demande à Québec de tenir ses promesses sur le 3e lien

Lors de cette annonce, on a eu des appels, des courriels, de la colère et de l’indignation. Notre rôle en faisant partie de l’Alliance, c’est de défendre l’intérêt de nos gens d’affaires , spécifie la co-présidente de l’Alliance des Chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA) et directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, Nancy Dubé.

L’ACCCA est un regroupement de 16 Chambres de commerce qui représente plus de 5 600 entreprises et organisations dans la région de Chaudière-Appalaches.

Nancy Dubé considère que ce changement de cap du gouvernement est un frein au développement économique de sa région.

« C’est pas une mince affaire, tirer la plug sur un projet comme celui-ci, ça fait mal dans Chaudière-Appalaches. » — Une citation de Nancy Dubé, co-présidente de l’Alliance des Chambres de commerce de Chaudière-Appalaches

Des données publiques tous les ans

Concernant les études justifiant l’abandon du volet autoroutier, Nancy Dubé croit que le gouvernement s’est empressé dans sa décision.

Dans une lettre ouverte diffusée dans les médias jeudi matin, l'Alliance demande au gouvernement d’être transparent à l’avenir, car ces statistiques pourraient être rapidement obsolètes selon l’organisation.

C’est momentané, ça va être quoi dans deux ans ou trois ans! Le portrait ne sera plus le même, croit-elle. Pour ne plus être tenu dans l’ignorance, nous demandons au gouvernement de mettre à jour annuellement les données de circulation à date fixe pour les rendre publiques et comme ça on va voir si ça tenait la route.

La nouvelle mouture du troisième lien, qui implique uniquement le transport collectif, représente un abus de confiance majeur des électeurs et gens d’affaires de Chaudière-Appalaches , selon l’Alliance.

Nancy Dubé, directrice de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet. Photo : Radio-Canada

Le regroupement des chambres de commerce croît surtout que les demandes exprimées par les acteurs de la région ne sont pas comblées dans cette nouvelle proposition.

Pourtant, déjà lors de la campagne électorale en 2017, les candidats de la CAQ nous disaient partager nos observations concernant les problèmes de circulation entre les deux rives. On s’est bien joué de nous , peut-on lire dans la lettre.

Est-ce qu’on nous a caché tout ça tout le long [pendant la campagne électorale] pour après nous dire : "Finalement on a des données récentes et on prend la décision".