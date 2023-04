Une consultation publique sur l’avenir des énergies propres au Québec

Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie a annoncé mercredi le lancement d’une consultation pour préparer un projet de loi sur « l'encadrement et le développement des énergies propres », en précisant que le dépôt de ce dernier est prévu « l’automne prochain ».

Pour décarboner notre économie et assurer l'essor de nos filières stratégiques, on doit revoir l'encadrement du secteur énergétique au Québec , a déclaré le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, dans un communiqué. Il a ajouté que cette consultation publique visait à moderniser le cadre législatif et réglementaire en vue de l'adapter à la nouvelle réalité énergétique du Québec .

Le communiqué du ministère souligne que le projet de loi vise à modifier la Loi sur Hydro-Québec ainsi que la Loi sur la Régie de l'énergie .

Le tout débutera le 15 mai à Montréal par une série d’ateliers auxquels prendront part des spécialistes du secteur de l'énergie .

Une consultation publique aura également lieu en ligne du 1er juin au 1er août 2023 sur la plateforme de consultation du gouvernement du Québec .

Le ministère a aussi indiqué que des représentants des communautés autochtones seront entendus, sans préciser la date et le lieu des rencontres.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, a souligné l'importance de la contribution et [du] point de vue des Autochtones [...] dans le développement des énergies propres au Québec et la modernisation de leur encadrement .

Les Premières Nations et les Inuit sont témoins des impacts réels des changements climatiques , a-t-il déclaré.

Le communiqué rappelle que le gouvernement du Québec entend décarboner son économie d'ici 2050 , soulignant qu’il priorisera l'électrification et misera sur l'efficacité énergétique et les autres sources d'énergies renouvelables .

Des consultations exigées depuis février

En février dernier, une centaine d’organisations, d’universitaires, d’élus et de syndicats avaient signé une lettre au premier ministre François Legault exigeant un examen du Bureau d’audiences publiques sur l'environnement (BAPE) au sujet de l'avenir énergétique du Québec.

Les signataires ont pris au mot le premier ministre lors de son discours d’ouverture. Le Québec a besoin de faire un vrai débat de société sur la question énergétique , avait-il clamé.

À ce moment, les consultations étaient prévues seulement sur un projet de loi, sans plus.

Le projet initial des consultations était circonscrit au tarif industriel d’Hydro-Québec et à la fonction de la Régie de l’énergie du Québec .

Or, les signataires de la lettre exigeaient des consultations plus larges, indiquant que la décarbonisation de l'économie est intimement liée [...] aux modes de production, de consommation, d’habitation et de déplacement qui sous-tendent notre consommation d’énergie .